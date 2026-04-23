El universo de la alta costura y el café se unen en una alianza global sin precedentes. Starbucks confirmó una colaboración oficial con 20th Century Studios para celebrar el esperado lanzamiento de “El Diablo Viste a la Moda 2”.

Esta campaña está diseñada para transformar el ritual diario del café en una experiencia cinematográfica, ya que los fanáticos de la franquicia podrán disfrutar de una selección de cuatro bebidas exclusivas inspiradas en la película.

La compañía informó que será a partir del 28 de abril de 2026 cuando los consumidores en México y el resto del mundo podrán acceder a estas personalizaciones en sus sucursales.

La iniciativa rinde homenaje a las inolvidables idas por café de Andy Sachs, un elemento central en la trama original que marcó a toda una generación de espectadores, donde ir por el café era una de las tareas más estresantes y memorables para la joven asistente en la primera entrega. H oy, esa misma tensión se transforma en una experiencia de sabor que los fanáticos podrán replicar.

El menú exclusivo: ¿Qué bebida de Runway eres?

Cada una de las cuatro bebidas fue diseñada para reflejar la personalidad de los protagonistas. Los usuarios podrán pedir estas creaciones por tiempo limitado en las sucursales participantes.

A continuación, estas son las opciones que conforman esta colección especial inspirada en los personajes de la secuela:

La de Miranda: Un latte con leche descremada, extra caliente, sin espuma y con un shot extra. Una bebida que no admite errores, porque cualquier cosa menos que la perfección generaría preguntas innecesarias.

Un latte con leche descremada, extra caliente, sin espuma y con un shot extra. Una bebida que no admite errores, porque cualquier cosa menos que la perfección generaría preguntas innecesarias. La de Andy: Un cappuccino con leche de avena, caramelo y canela. Es una opción sencilla pero elevada, perfecta para caminar la fina línea entre quien era y la persona en la que está por convertirse.

Un cappuccino con leche de avena, caramelo y canela. Es una opción sencilla pero elevada, perfecta para caminar la fina línea entre quien era y la persona en la que está por convertirse. La de Nigel: Un espresso doppio (doble) coronado con crema batida y un toque de mocha. Intenso, refinado y directo, ideal para quienes necesitan abrocharse los cinturones ante el ritmo de la moda.

Un espresso doppio (doble) coronado con crema batida y un toque de mocha. Intenso, refinado y directo, ideal para quienes necesitan abrocharse los cinturones ante el ritmo de la moda. La de Emily: Un chai latte helado con leche de almendra y caramelo. Una mezcla exigente, preparada con calma aparente, que refleja la dualidad de su estresante puesto como primera asistente.

STARBUCKS

La secuela reúne al elenco original y llegará a cines de Latinoamérica

El estreno de la cinta en los cines de Latinoamérica y el Caribe (LAC) está programado para el 30 de abril. Este lanzamiento ocurre exactamente veinte años después de que la primera entrega definiera la cultura pop de 2006.

La secuela reúne al elenco principal original, trayendo de vuelta a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci. Todos ellos regresan a las elegantes calles neoyorquinas bajo la dirección de David Frankel y el guion de Aline Brosh McKenna.

Además, la producción introduce un nuevo desfile de talentos. Se suman al reparto figuras como Justin Theroux, Lucy Liu, Kenneth Branagh, B.J. Novak y Simone Ashley , ampliando el universo de la revista Runway.

Moda, nostalgia y café: la estrategia que conecta a Starbucks con los fans de Runway

El impacto cultural de la película original sigue vigente, y esta alianza estratégica demuestra cómo las marcas buscan conectar con la nostalgia de sus consumidores. La moda y el café siempre han ido de la mano en la narrativa de esta historia.

La marca de la sirena verde ha sabido capitalizar los momentos clave de la cultura pop, y esta colección no es la excepción. Al ofrecer bebidas que los propios personajes consumirían, se crea un vínculo directo entre la ficción y la realidad del consumidor.

Para los expertos en tendencias, la elección de los ingredientes no es casualidad. La leche de avena y el chai helado responden a las preferencias actuales del mercado, actualizando los perfiles de los personajes a las exigencias del consumidor moderno.

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Esta sinergia entre el cine y la gastronomía de consumo rápido establece un nuevo estándar en las campañas de marketing de entretenimiento. L os seguidores en territorio mexicano ya se preparan para degustar estas creaciones mientras esperan el regreso de la editora más temida y admirada del cine.

Cabe destacar que la disponibilidad de los ingredientes puede variar según la sucursal, por lo que se recomienda a los usuarios verificar con anticipación. La fiebre por el regreso de Miranda Priestly apenas comienza y promete dominar tanto la taquilla como las redes sociales.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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