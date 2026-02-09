Catherine OHara: revelan qué provocó la muerte de la querida actriz de 'Mi pobre angelito'

El lunes, un certificado de defunción del condado de Los Ángeles confirmó que la actriz falleció el 30 de enero, a los 71 años, a causa de una embolia pulmonar, resultado de un coágulo de sangre que bloqueó una arteria en los pulmones. Como causa subyacente, el documento señala un cáncer rectal que padecía desde hacía tiempo.

De acuerdo con el certificado, su oncólogo la había tratado desde marzo del año pasado y la vio por última vez el 27 de enero, apenas tres días antes de su muerte. O’Hara murió en un hospital de Santa Mónica, California.

La actriz, nacida en Canadá y recordada por su inconfundible humor, alcanzó fama internacional por su papel como la madre de Macaulay Culkin en las películas de “Home Alone” (“Mi pobre angelito”), además de obtener un premio Emmy por su interpretación de la extravagante Moira Rose en la serie “Schitt’s Creek”.

Su fallecimiento tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que una declaración inicial de sus representantes solo mencionaba que había muerto “tras una breve enfermedad”.

Compañeros y amigos como Macaulay Culkin, Christopher Guest, Eugene Levy y Pedro Pascal le dedicaron mensajes y homenajes tras conocerse la noticia. El documento oficial indica que fue incinerada y que ejerció su profesión de actriz durante medio siglo, dedicada principalmente al cine.

