Día de la Independencia: Así lucen hoy los actores de la icónica película

Cuando Día de la Independencia llegó a los cines en 1996, redefinió el cine de invasiones extraterrestres con una combinación de efectos visuales revolucionarios, acción a gran escala y personajes que quedaron grabados en la memoria de millones de espectadores. Dirigida por el cineasta Roland Emmerich, la película se convirtió en el mayor éxito de taquilla del año, ganó el Premio Óscar a Mejores Efectos Visuales y consolidó las carreras de varias de sus estrellas.

Casi tres décadas después, sus protagonistas han seguido caminos muy distintos, algunos se transformaron en figuras imprescindibles de Hollywood, otros encontraron una segunda etapa de éxito en la televisión y algunos más optaron por alejarse de los reflectores.

Con motivo de la permanencia del filme como uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, repasamos cómo lucen hoy los actores principales y qué ha sido de sus carreras desde aquella histórica batalla contra la invasión alienígena.

Will Smith (Capitán Steven Hiller)

La película marcó el salto definitivo de Will Smith de la televisión al estrellato cinematográfico ya que tras el éxito de El príncipe del rap, se convirtió en una de las mayores figuras de acción gracias a películas como Men in Black, En busca de la felicidad, Soy leyenda, Ali y King Richard, esta última le valió un Premio Óscar como Mejor Actor.

Ha tenido éxito en sus dos facetas artísticas: Ganó un Premio Óscar con dos nominaciones previas. INSTAGRAM/@willsmith/ Independence Day / ESPECIAL

Aunque no regresó para la secuela de 2016, su personaje sigue siendo uno de los más recordados del cine de ciencia ficción de los años noventa.

Jeff Goldblum (David Levinson)

Antes del estreno ya era conocido por Jurassic Park, pero Día de la Independencia consolidó su imagen como el científico brillante capaz de salvar al mundo.

Su carrera comenzó con la película Death Wish donde interpretaba a un maleante. INSTAGRAM/@jeffgoldblum/ Independence Day / ESPECIALINSTAGRAM/@jeffgoldblum/ Independence Day / ESPECIALINSTAGRAM/@jeffgoldblum/ Independence Day / ESPECIAL

En los últimos años ha mantenido una carrera muy activa con películas como Thor: Ragnarok, Jurassic World Dominion y la serie documental The World According to Jeff Goldblum. También retomó su papel de David Levinson en Independence Day: Resurgence.

Bill Pullman (Presidente Thomas J. Whitmore)

Su discurso antes de la batalla final continúa siendo uno de los momentos más emblemáticos del cine estadounidense.

Conocido por sus intervenciones en películas como La loca historia de las galaxias. INSTAGRAM/@michelledemilt / Independence Day / ESPECIAL

Tras la película continuó alternando cine y televisión, destacando especialmente como protagonista de la aclamada serie The Sinner. También regresó como el expresidente Whitmore en la secuela de 2016.

Vivica A. Fox (Jasmine Dubrow)

Interpretó a Jasmine Dubrow, quien termina convirtiéndose en la esposa del personaje de Will Smith.

, consolidó su fama a mediados de la década de 1990 gracias a sus papeles en grandes éxitos de taquilla y producciones de culto. INSTAGRAM/@orionpictures / Independence Day / ESPECIAL

Posteriormente participó en producciones como Kill Bill, Empire y numerosos proyectos de televisión, además de consolidarse como productora y presentadora. Fue una de las pocas protagonistas originales que regresó para la segunda entrega.

Mary McDonnell (Marilyn Whitmore)

Antes de la película ya era una actriz reconocida gracias a sus nominaciones al Óscar por Danza con lobos y Passion Fish.

Es conocida como la presidenta Laura Roslin en la serie Battlestar Galactica. INSTAGRAM/@theladybam / Independence Day / ESPECIAL

Después desarrolló una sólida trayectoria televisiva con series como Battlestar Galactica, Major Crimes y The Fall of the House of Usher, manteniéndose como una de las intérpretes dramáticas más respetadas de Hollywood.

Randy Quaid (Russell Casse)

Su personaje protagonizó uno de los sacrificios más memorables de la película al estrellar su avión contra la nave alienígena.

Famoso tanto por su versatilidad en roles cómicos y dramáticos. INSTAGRAM/@ rms_17_1974_rob / Independence Day / ESPECIAL

Sin embargo, su carrera tomó un rumbo muy distinto, durante la década de 2010 enfrentó diversos problemas legales y polémicas públicas que lo alejaron de Hollywood durante varios años. En la secuela se explicó que Russell sobrevivió a su aparente sacrificio mediante material complementario de la franquicia, aunque el personaje no volvió a aparecer en pantalla.

30 años de un clásico

A casi 30 años de su estreno, Día de la Independencia continúa siendo uno de los grandes referentes del cine de ciencia ficción moderno. Además de revolucionar los efectos especiales de su época, impulsó la carrera de varias de sus estrellas y dejó escenas que siguen siendo recordadas por nuevas generaciones de espectadores.

Mientras algunos de sus protagonistas continúan encabezando grandes producciones, otros encontraron nuevos caminos dentro de la industria, demostrando que el legado de aquella batalla contra los extraterrestres permanece tan vigente como el día de su estreno.

TG