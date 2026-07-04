A quienes les gusta el cine de horror, la película Engendro ya se encuentra en las salas de cine de la ciudad.Con enormes deseos de formar una familia, Saga y su esposo Jon se mudan a una casa aislada en lo profundo del bosque finlandés, donde Saga pasó gran parte de su niñez. Cuando finalmente da a luz, ella empieza sospechar que algo está mal con su bebé.A pesar de las palabras reconfortantes de todos a su alrededor, la alegría de Saga se ve ensombrecida por las terribles sospechas sobre el recién nacido, provocando una ruptura, mientras ella se enfrenta a la inquietante verdad.Este filme formó parte de la competencia oficial de la Berlinale.(Yön Lapsi)De Hanna Bergholm.Con Seidi Haarla, Rupert Grint, Pamela Tola, Pirkko Saisio, Rebecca Lacey, John Thomson.Finlandia, 2026.XM