A quienes les gusta el cine de horror, la película Engendro ya se encuentra en las salas de cine de la ciudad.

Engendro. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Con enormes deseos de formar una familia, Saga y su esposo Jon se mudan a una casa aislada en lo profundo del bosque finlandés, donde Saga pasó gran parte de su niñez. Cuando finalmente da a luz, ella empieza sospechar que algo está mal con su bebé.

Engendro. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

A pesar de las palabras reconfortantes de todos a su alrededor, la alegría de Saga se ve ensombrecida por las terribles sospechas sobre el recién nacido, provocando una ruptura, mientras ella se enfrenta a la inquietante verdad.

Engendro. ESPECIAL/ZIMA ENTERTAINMENT.

Este filme formó parte de la competencia oficial de la Berlinale.

Engendro

(Yön Lapsi)

De Hanna Bergholm.

Con Seidi Haarla, Rupert Grint, Pamela Tola, Pirkko Saisio, Rebecca Lacey, John Thomson.

Finlandia, 2026.

XM