El cruce entre México e Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 ha reunido las opiniones de diversas celebridades inglesas. Mientras los aficionados debaten en redes, el actor Rupert Grint encendió la conversación al confesar su preocupación por el nivel del equipo mexicano, un duelo que definirá el pase a cuartos.

La declaración del intérprete británico, conocido por su papel en la saga de Harry Potter, ocurrió durante una entrevista reciente.

En su charla con el medio Paloma & Nacho, el actor analizó el panorama de su selección nacional de cara al decisivo encuentro en el Estadio Azteca.

"La verdad es que México me preocupa bastante. Se ven muy fuertes en este momento", admitió el artista sobre el rendimiento del conjunto tricolor.

Para el aficionado inglés, el equipo dirigido por Javier Aguirre representa un obstáculo complejo en la actual justa mundialista.

El camino de ambas selecciones

El conjunto mexicano llega a esta instancia tras vencer a Ecuador con un marcador de dos goles a cero, asegurando su pase con la valla invicta.

Las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez permitieron al equipo local mantener su portería imbatida y sumar victorias consecutivas.

Por su parte, la escuadra europea, comandada por el estratega Thomas Tuchel, logró su clasificación tras una remontada tensa ante la República Democrática del Congo.

Este contraste en los resultados recientes de la fase de grupos es uno de los factores que fundamentan la inquietud del actor británico.

"Creo que ese sería el partido más duro, sin duda. Pero bueno, ya veremos qué pasa", añadió durante la conversación.

La guerra cultural en redes sociales

Las palabras del actor contrastan con las declaraciones de otras figuras públicas del Reino Unido, como el músico Liam Gallagher.

El exvocalista de Oasis pronosticó una victoria de cinco a cero a favor de los europeos, lo que desató diversas reacciones.

Los aficionados mexicanos respondieron con humor, creando comparaciones virales entre íconos culturales de ambos países, desde la gastronomía hasta la música.

En este contexto digital, la postura mesurada del actor de cine aportó una perspectiva diferente al ambiente previo al partido.

Un escenario histórico

El encuentro de este domingo marca el regreso del equipo inglés al recinto capitalino después de cuarenta años de ausencia.

La última vez que ambas naciones coincidieron en este escenario mundialista fue en 1986, un antecedente que añade tensión al esperado enfrentamiento.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB