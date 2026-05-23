El Festival de Cannes respaldó este sábado 23 de mayo del 2026 el cine de los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo con el Premio de Dirección por 'La bola negra', una propuesta muy bien valorada por el jurado presidido por el cineasta Park Chan-Wook, que otorgó su segunda Palma de Oro al rumano Cristian Mungiu, esta vez por 'Fjord'.

¿Cómo fueron los Premios Cannes 2026?

El Gran Premio del Jurado fue para la favorita de la edición 79 del festival, la rusa 'Minotauro', del cineasta ruso Andrei Zviaguintsev, quien aprovechó su presencia en el escenario para dirigir un mensaje al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para que acabe de una vez con la "carnicería" en Ucrania.

También político se mostró Mungiu, quien al recoger la Palma de Oro por su película, protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve que obliga a reflexionar profundamente sobre el mundo actual, dijo que con esta película han "corrido un riesgo", el de "elevar la voz" frente a los peligros a los que estamos expuestos como sociedad.

La confrontación que plantea la película, entre una parte de la sociedad progresista y otra más conservadora, demuestra que "las sociedades hoy están fracturadas, radicalizadas". "Este filme es un compromiso contra toda forma de integrismo, es un mensaje de tolerancia, inclusión, empatía. Son palabras maravillosas que a todos nos gustan, pero hay que aplicarlas más a menudo", consideró el cineasta rumano.

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Mientras que el galardón a mejor guion fue para el francés Emmanuel Marre, por 'Notre Salut'; el del Jurado para 'Das Geträumte Abenteuer' ('The Dreamed Adventure'), de Valeska Grisebach; y el de interpretación femenina para la franco-belga Virginie Efira y la japonesa Tao Okamoto, por 'Soudain', de Rysuke Hamaguchi.

El palmarés de la sección oficial se completó con el premio a mejor actor para Emmanuel Machia y Valentin Campagne, por 'Coward', en una categoría que todo el mundo había dado por supuesta la victoria de Javier Bardem, por su soberbia actuación en 'El ser querido'.

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"Los Javis" españoles se llevan el premio a Mejor Dirección en Cannes por "La bola negra"

Pero la noche, con permiso de Mungiu y su intensa reflexión sobre la falta de respeto en la sociedad actual, fue la del triunfo de 'los Javis', dos directores españoles que en su primera participación en Cannes han conseguido el Premio de Dirección, considerado el tercero en importancia del festival, tras la Palma de Oro y el Gran Premio del Jurado.

Ambrossi y Calvo comparten el galardón con un nombre ya consagrado, el del polaco Pavel Pawlikowski, quien lo ganó por 'Fatherland', un precioso y duro retrato en blanco y negro de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial a través de la figura del escritor Thomas Mann.

"Cuando dirigía esta película me preguntaba una cosa constantemente: saber si haría honor a los que me precedieron como persona LGTBIQ+", señaló Ambrossi al subir al escenario a recoger el galardón que anunció para ellos el realizador chileno Diego Céspedes.

Ambos, emocionados, aseveraron que no se podían creer este reconocimiento y Calvo se acordó de los otros dos realizadores españoles en competición por la Palma de Oro, Pedro Almodóvar ('Amarga Navidad') y Rodrigo Sorogoyen ('El ser querido'), a los que llamó maestros y compañeros de ruta.

"El arte es un vehículo para la empatía. La película habla de humanidad, de ver al otro como un ser humano, de entenderle, comprenderle, amarle", reflexionó, y deseó que el que es el segundo largometraje de esta dupla de realizadores sirva para hacer cambiar a la gente a mejor.

La película parte de 'La bola negra', obra inacabada de Federico García Lorca de la que sólo se conservan cuatro páginas y que iba a ser su primer trabajo con un protagonista homosexual.

La película de los Javis tiene como protagonistas al músico Guitarricadelafuente, en su debut como actor, a Carlos González y a Milo Quifes.

Y cuenta además con Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, Glenn Close y Penélope Cruz, a la que los directores reconocieron su apoyo a lo largo de todo este proceso, lo que les ha permito hacer la película grande que soñaban, como señalaron en posteriores declaraciones a la prensa.

JM