Drama nacional sobre VIH se medirá en Cannes

Bruno Santamaría Razo era un niño en los años 90 cuando la noticia de que su papá había sido diagnosticado con VIH, entonces una enfermedad de la que poco se hablaba, trastocó por completo a su familia y a él.

Él no se enteró de toda la odisea, primero, explica, porque la familia decidió protegerlo de todo y, después, porque a los 11 años la preocupación de las personas es básicamente la escuela y los amigos.

Pero durante tres décadas algo le “dolía” y no tenía muy claro qué era, así que en plena pandemia no aguantó más y comenzó a indagar entre sus familiares lo que había pasado; quedó conmovido, pero igual confundido.

Con todo eso, convertido luego a la ficción, salió su película “Seis meses en el edificio rosa con azul”, carta mexicana que se presentó ayer en la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Cannes, sección paralela al certamen galo que se especializa en encontrar nuevos talentos fílmicos con audacia narrativa y en el que en su momento se presentó y ganó Guillermo del Toro con “Cronos”.

La cinta se ubica dentro de una familia feliz y despreocupada que festeja el undécimo cumpleaños de Bruno, que sigue cantando y bailando para intentar alejar el destino de uno de sus miembros.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

“Fue un periodo de seis meses que transformó la vida de una familia entera y tuve ahora la posibilidad de mirarlo, de explorar lo que pasó, a través de la ficción. De mirar desde una visión adulta algo que no fue muy claro de niño, pero que fue lastimando a todos”, reflexiona Bruno.

“Seis meses en el edificio rosa con azul” es protagonizada por el niño Jade Reyes, Sofía Espinosa y Gabino Rodríguez, ambos interpretando a los padres, además de Teresa Sánchez.

“Seis meses en el edificio rosa con azul” es una coproducción con Brasil y Dinamarca, y se filmó mayoritariamente en la colonia Santa María la Ribera de la Ciudad de México.

Bruno, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, es un director que viene del documental; entre su filmografía cuenta “Cosas que no hacemos” y “Margarita”.