El triunfo compartido de Marina de Tavira

La actriz mexicana, Marina de Tavira, sabe perfectamente que en una industria como el cine un triunfo nunca es individual, por mucho que ella sea el rostro más mediático ante las cámaras; por eso celebra que haya recibido el premio a Mejor actriz junto a sus compañeras de cuadro Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas, por la película “Siempre soy tu animal materno”, en la sección “Una Cierta Mirada” del Festival de Cannes.

“Me siento muy feliz y orgullosa, sobre todo porque es un premio que comparto con dos actrices costarricenses, Daniela y Mariangel, y por supuesto llevadas de la mano por una directora (Valentina Maurel) que tenía muy claro el tono que quería encontrar y las relaciones que quería formar. Es muy significativo que sea un premio para tres actrices, y en una sección tan especial, donde hay películas que vienen siempre de una mirada muy auténtica y muy personal”, dijo Marina de Tavira en entrevista.

“Una Cierta Mirada” es una sección de este prestigioso Festival de Cannes, que se caracteriza por mostrar filmes con enfoques poco convencionales sobre temas de relevancia, por lo que “Siempre soy tu animal materno” no podía pasar de largo para su jurado, ya que muestra una visión muy humana y real de lo que es la maternidad.

En este filme dirigido por la cineasta costarricense Valentina Maurel, Marina da vida a Isabel, una mujer que enfrenta un matrimonio roto, mientras intenta publicar los poemas eróticos que escribió en su juventud, por lo que no se da cuenta de las batallas que sus hijas Elsa (Daniela Marín) y Amalia (Mariangel Villegas) enfrentan, la primera tratando de adaptarse a su vida en Costa Rica después de vivir un tiempo en Europa, y la más pequeña cada vez más alejada del mundo y enfrascada en una búsqueda espiritual, mientras vive sola en la casa familiar.

“Celebro mucho que sea una película latinoamericana, una película dirigida y escrita por una mujer, y que explora las relaciones íntimas entre las mujeres, muestra cómo es maternar desde distintos ángulos y distintas experiencias; porque en esta película también se habla sobre cómo materna una hermana cuando la madre se retrae, porque está intentando recuperar el tiempo perdido”.

La nominada al Oscar consideró que es un tema con el cual muchas mujeres conectarán. “Creo que es un momento muy fuerte en la maternidad cuando tus hijas, tus hijos, empiezan a desprenderse y a caminar hacia otra dirección, porque te hace cuestionarte qué ha sido de tu vida, en qué momento estabas antes de ser madre y qué de eso puede volver”.

Para Marina de Tavira, realizar esta película le requirió hacer malabares con su agenda, ya que cuando no está en un set de filmación, se encuentra ensayando una o dos obras de teatro; tan sólo al inicio de este año tuvo dos temporadas de la obra “La niña en el altar”, pero hubo un factor que la convenció.

“En cuanto me dijeron que Valentina quería entrevistarme me emocioné, me encanta el trabajo que ha hecho antes con ‘Tengo sueños eléctricos’ (2022), me parece una cineasta muy interesante; sus historias tienen que ver con su propia experiencia y por eso se siente esa mirada tan íntima en sus películas-. Tengo a veces poco tiempo para hacer cine porque me dedico mucho al teatro, entonces los proyectos que escojo me tienen que mover personalmente y éste lo hacía”, finalizó.