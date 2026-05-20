Almodóvar vive una “Amarga Navidad”

Pedro Almodóvar recibió “muy, muy, muy emocionado” la ovación de más de ocho minutos que la audiencia del Gran Teatro Lumière dedicó a su película “Amarga Navidad”, que compite por la Palma de Oro de Cannes y que ayer celebró su estreno de gala.

“Estoy muy, muy, muy emocionado y es difícil hablar”, reconoció el director español tras la proyección, en unas breves palabras, primero en inglés y luego en español, a los espectadores que llenaban el teatro, con una capacidad de más de dos mil 200 personas.

Almodóvar llegó al festival acompañado de los miembros de la película que presentó: Bárbara Lennie, Aitana Sánchez Gijón, Leonardo Sbaraglia, Patrick Criado, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma y Nieves Álvarez.

“Amarga Navidad” se centra en el proceso de escritura de un director de cine (interpretado por Sbaraglia y que es un evidente reflejo de Almodóvar) que prepara el guion para su nueva película.

De forma que el filme mezcla la historia del director, que tiene como ayudante a Aitana Sánchez Gijón, con la del guion que prepara, sobre una directora de cine que ahora trabaja en publicidad (Lennie).

Una suerte de autoficción que para Deadline tiene “más dolor que gloria” en referencia al anterior trabajo de Almodóvar y para el diario británico The Guardian es una “auto-metaficción de vida contra arte” que “resulta un tanto confusa, ya que dirige a un director que dirige a otro director”.

Cabe señalar que esta es la séptima vez que Almodóvar compite por la Palma de Oro en Cannes, un festival que siempre le ha tratado muy bien pero que nunca le ha entregado el premio más importante.

El cineasta español compitió con “Todo sobre mi madre” (1999), “Volver” (2006), “Los abrazos rotos” (2009), “La piel que habito” (2011), “Julieta” (2016), “Dolor y Gloria” (2019) y ahora con “Amarga Navidad”.

Y ha ganado el galardón de Mejor dirección por “Todo sobre mi madre” y el de mejor guion por “Volver”, además de los premios de interpretación para las mujeres de esa última cinta —Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo y Chus Lampreave—, y para Antonio Banderas, por “Dolor y Gloria”.

“Amarga Navidad” es la segunda película española que se puede ver en la competición de Cannes tras “El ser querido”, de Rodrigo Sorogoyen y falta por presentarse “La bola negra”, de Javier Ambrossi y Javier Calvo.