La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “El Orfanato: La Posesión”

Los amantes al cine de terror tienen en la cartelera de cine la película El Orfanato: La Posesión

Por: Xochitl Martínez

"El Orfanato: La Posesión" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Después de un retraso en su estreno, la película española El Orfanato: La Posesión finalmente llega a las salas de cine nacionales, para todos aquellos aficionados al cine de terror.

El Orfanato: La Posesión. ESPECIAL/SONY PICTURES.

La trama se centra en Sofía, una chica de 14 años que se siente perdida. Su madre desapareció en el internado donde trabajaba y su padre ha intentado suicidarse en circunstancias extrañas. Junto a él, había una ouija, la cual Sofía utilizó en una aterradora sesión espiritista y el fantasma de su madre le pide que busque.

El Orfanato: La Posesión. ESPECIAL/SONY PICTURES.

Ahora, Sofía se va a matricular en el internado para encontrar el cuerpo de su madre.

El Orfanato: La Posesión

(Tu Sangre)

De Guillermo Barreira Pérez.

Con Sara Jiménez, Ángela Arellano, Lara Boedo, Oti Manzano, Magdalena Broto.

España, 2024.

