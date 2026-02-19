Después de un retraso en su estreno, la película española El Orfanato: La Posesión finalmente llega a las salas de cine nacionales, para todos aquellos aficionados al cine de terror.La trama se centra en Sofía, una chica de 14 años que se siente perdida. Su madre desapareció en el internado donde trabajaba y su padre ha intentado suicidarse en circunstancias extrañas. Junto a él, había una ouija, la cual Sofía utilizó en una aterradora sesión espiritista y el fantasma de su madre le pide que busque.Ahora, Sofía se va a matricular en el internado para encontrar el cuerpo de su madre.(Tu Sangre)De Guillermo Barreira Pérez.Con Sara Jiménez, Ángela Arellano, Lara Boedo, Oti Manzano, Magdalena Broto.España, 2024.XM