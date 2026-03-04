A Love of Lesbian no le basta con volver: necesita releer su propia historia en voz alta. En ese gesto -retornar a la ciudad después de la Feria Internacional del Libro (FIL 2025) de Guadalajara, regresar a un escenario mayor como el Auditorio Telmex y hacerlo con un repertorio que mira hacia atrás sin nostalgia paralizante- se cifra buena parte del sentido de su próxima presentación en la ciudad, como parte de una gira que no se anuncia como despedida, pero sí como pausa consciente.

Santi Balmes y Oriol Bonet dejan claro que este regreso a Guadalajara no es un trámite más del calendario. La experiencia reciente en la FIL -un espacio literario convertido en territorio musical- fue vivida por la banda como una anomalía fértil: representar a Barcelona en México y, al mismo tiempo, tocar “en casa”. No desde la costumbre, sino desde una cercanía construida a lo largo de años.

Para Balmes, la FIL fue algo “extraño y hermoso” a la vez. Extraño por el contexto, hermoso por la respuesta. Mientras la banda ensayaba, la gente bailaba afuera; muchos siguieron el concierto desde pantallas improvisadas.

“Para nosotros fue una experiencia muy interesante y un gran honor poder ser una de las bandas que representaban la cultura musical de Barcelona en la FIL”, dice en entrevista con EL INFORMADOR. Fue algo extraño y bonito al mismo tiempo, porque era como venir de parte de Barcelona pero jugar en casa. Guadalajara es una ciudad que conocemos, a la que hemos venido muchas veces, que nos agrada muchísimo, así que era como estar en casa y, a la vez, traer contigo a tus amigos de Barcelona. México siempre supera las expectativas”, agrega.

El concierto en el Telmex será distinto. Más largo, más amplio, con un gesto claro de revisión del repertorio. No se trata solo de presentar “Ejército de salvación” -disco que ha marcado esta etapa-, sino de permitirse recuperar canciones que habían quedado en pausa. Temas que en México resuenan de un modo particular, como “El astronauta” o “Incondicional”, volverán a escena no como piezas de museo, sino como materiales vivos, atravesados por nuevas experiencias. “Ahora volvemos al Auditorio Telmex y va a ser un concierto mucho más amplio que el que hicimos en la FIL. Tenemos muchas ganas de que sea una especie de punto y aparte. No es una despedida, pero sí una gira en la que queremos recuperar canciones que hace tiempo que no tocamos, canciones que en México han tenido una vida especial y que aquí conectan de otra manera”, dice Oriol Bonet.

Para Love of Lesbian, tocar canciones antiguas no es un ejercicio de nostalgia, sino de relectura. “Cuando rescatas canciones antiguas, las sacas de la despensa, les da el aire, las revisitas desde quien eres hoy, dice Balmes. “Adquieres una nueva perspectiva de quién eres tú en relación con tu propio repertorio. Las canciones pasan siempre por el filtro de las experiencias que vamos acumulando con los años, y eso hace que el relato que antes te explicabas tenga que adaptarse”. En México, añade, esa vigencia se confirma con una intensidad particular: el público está dispuesto a sentir, incluso cuando la emoción pasa por la tristeza.

“En México sentimos que podemos renovar los votos con algunas canciones. Hay una apertura emocional muy grande por parte del público mexicano, una disposición a sentir, incluso cuando ese sentir pasa por la tristeza. Eso nos permite reencontrarnos con nuestro repertorio desde otro lugar”.

Seguir cantando el pasado

Esa relación con el pasado no está exenta de tensiones. Hay canciones que nacieron en momentos vitales que ya no existen, emociones que hoy se miran con distancia. Sin embargo, Bonet sugiere que ahí radica uno de los secretos del oficio musical: volver a atravesar esas zonas evita que se sequen los “pozos emotivos”. La revisión constante -volver a gozar, volver a doler- mantiene viva una energía que no entiende de edades. “Quizá el truco del músico para envejecer bien es volver a pasar por esas emociones intensas: el delirio, la tristeza máxima, la euforia. Eso evita que se sequen los pozos emocionales. Creo que ahora nos emocionamos más que antes, somos más líricos en el buen sentido de la palabra, y eso nos mantiene vivos creativamente.”

Después de 30 años de trayectoria, la banda habla de otra palabra clave: desaprender. No como renuncia, sino como ajuste fino. Bonet y Balmes coinciden en que el tiempo los ha vuelto más empáticos, más conscientes del otro. Love of Lesbian no es solo la suma de cuatro personalidades distintas, sino un “ente” que, a veces, parece tomar decisiones propias. Ese organismo colectivo ha aprendido a sostenerse gracias al respeto mutuo: saber quién es cada uno, cuándo pedir ayuda, cuándo dar un abrazo, cuándo ceder.

“Con el tiempo nos hemos vuelto más empáticos y más respetuosos entre nosotros. Somos cuatro personas muy diferentes, pero hemos creado un ente que es Love of Lesbian, que a veces decide por su cuenta. Aprender a respetarte a ti mismo hace que los demás también te respeten, y eso ha sido clave para seguir juntos después de treinta años”, afirma. La madurez, en este caso, aparece como una ampliación del horizonte emocional. “Hemos pasado de ser personas de treinta años más egoístas a personas de cincuenta con ganas de compartir y celebrar”, dice Balmes. Esa transformación no solo se escucha en las canciones recientes, sino también en la forma en que las antiguas vuelven a escena.

El presente, sin embargo, impone otros retos. La conversación se detiene inevitablemente en las redes sociales y en la presión constante por producir contenido. Balmes es crítico: el algoritmo, dice, convierte al artista en siervo de plataformas que exigen visibilidad permanente. El riesgo no es solo el cansancio, sino la homogeneización. “Firmas un contrato con el diablo de la uniformidad”, advierte. Todo empieza a parecerse demasiado, y la imaginación del público se queda sin espacio.

Desde su posición -una banda con carrera consolidada-, Love of Lesbian puede dosificar la información, resistirse a la exposición constante. Y observa, incluso, un posible punto de quiebre: cada vez más gente se cansa, se retira, vuelve al contacto directo. Balmes lo nota en las generaciones más jóvenes, menos interesadas en la vida virtual que en los encuentros presenciales. El péndulo, sugiere, podría estar cambiando de dirección.

“El problema de las redes es que si no estás delante, no existes. Hemos entrado en un mundo donde el espejismo es más importante que la realidad. Nosotros, por suerte, podemos dosificar lo que mostramos. Creemos que dejar espacios a la imaginación sigue siendo importante, aunque ahora todo empuje hacia la homogeneidad. También estamos viendo un regreso al contacto personal. Por eso es que la gente nunca deja de ir a los conciertos”, finaliza.

En ese contexto, el concierto en Guadalajara adquiere otra lectura. No es solo una fecha más, sino un acto de presencia: un reencuentro físico, compartido, donde canciones viejas y nuevas dialogan con un público que ha crecido junto a la banda. No hay despedida anunciada, pero sí la conciencia de un umbral. Love of Lesbian vuelve a Guadalajara para tocar, para recordar y para resignificar. Para demostrar que las canciones no envejecen solas: envejecen con quienes las cantan y con quienes las escuchan. Y en ese cruce -entre memoria, emoción y presente- es donde el concierto encuentra su verdadero sentido.

Discografía selecta

1999 “Microscopic Movies”.

2002 “Is It Fiction?”.

2003 “Ungravity”.

2005 “Maniobras de escapismo”.

2007 “Cuentos chinos para niños del Japón”.

2012 “La noche eterna. Los días no vividos”.

2016 “El poeta Halley”.

2021 “V.E.H.N.” (Viaje épico hacia la nada)

2024 “Ejército de salvación”.

CT