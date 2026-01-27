BTS: El furioso pedido de ARMY para que Ticketmaster y OCESA dejen de operar en México

La comunidad de fans de BTS, conocida como ARMY, está impulsando una campaña masiva para frenar la reventa de boletos tras el agotamiento casi inmediato de entradas para la gira mundial "BTS ARIRANG World Tour", que incluye tres conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, en mayo de 2026.

La iniciativa surgió luego de que miles de boletos aparecieran en plataformas de reventa a precios extremadamente altos, algunos incluso entre 60 mil y más de 120 mil pesos mexicanos, dejando sin acceso a gran parte de los seguidores que no lograron comprar durante la venta oficial.

Frente a esta situación, ARMY organizó un movimiento en redes sociales con un mensaje claro: no comprar entradas de reventa, para debilitar a los revendedores y presionar para que los boletos regresen a canales oficiales.

En plataformas como X, TikTok e Instagram se han popularizado hashtags como: #ArmyContraLaReventa. Sin embargo, las acciones del ARMY mexicano no han llegado únicamente a redes sociales, el hartazgo de los fanáticos ante la compra masiva de boletos por parte de los revendedores, se ha hecho escuchar.

La polémica ha escalado hasta la conferencia matutina presidencial, donde la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció públicamente el problema y señaló que ha dialogado con OCESA, la empresa organizadora de los conciertos, para explorar la posibilidad de abrir más fechas ante la demanda extraordinaria.

Además, el ARMY mexicano ha decidido tomar cartas en el asunto al crear una petición en Change.org, la cual solicita el retirar de manera definitiva a Ticketmaster OCESA de la venta de boletos para cualquier evento en México.

Si estás interesado en colaborar, brindando tu firma para esta petición, haz CLICK AQUÍ para dirigirte a la solicitud creada en Change.org.

