Rafael González, vocalista de Los Recoditos declara sobre acusaciones por violencia

La polémica comenzó cuando Fernanda Redondo publicó un video en TikTok en el que aseguró haber sufrido agresiones por parte de su esposo, el cantante Rafael González, vocalista de Banda Los Recoditos. En el material, la mujer mostró lesiones visibles y explicó que, presuntamente, fueron provocadas durante un episodio de violencia ocurrido en su casa ubicada en Mazatlán, Sinaloa.

En su relato, Redondo sostuvo que el incidente más reciente habría ocurrido después de una discusión relacionada con la organización de una reunión en su domicilio. Según su versión, la discusión terminó en un altercado físico en el que recibió golpes y una herida en la pierna causada con un cuchillo. La denunciante indicó que el hecho habría ocurrido frente a sus hijos y aseguró que, tras lo sucedido, el intérprete salió del lugar antes de que llegaran las autoridades.

La mujer también señaló que intentó acudir a las autoridades para presentar una denuncia formal la misma noche del incidente, aunque explicó que enfrentó dificultades para hacerlo. En el mismo video, afirmó que durante años se sintió presionada para no denunciar públicamente, ya que, según dijo, su pareja le habría asegurado que tenía respaldo dentro de la industria musical y en su entorno cercano.

De acuerdo con su testimonio, la relación con el cantante habría durado más de una década y, durante ese tiempo, habría estado marcada por episodios de violencia física y psicológica. Redondo afirmó que a lo largo de los 12 años de relación vivió diversas situaciones complicadas que nunca había expuesto públicamente.

En el mismo mensaje difundido en redes sociales, responsabilizó al cantante y a personas de su círculo cercano por cualquier cosa que pudiera ocurrirle después de hacer públicas las acusaciones. El video se difundió rápidamente en internet, generando un amplio debate entre seguidores de la música regional mexicana y provocando que el caso comenzara a aparecer en distintos medios de comunicación.

Rafael González responde a las acusaciones

Ante la creciente atención mediática, Rafael González decidió pronunciarse a través de su cuenta de Instagram. En el mensaje, el cantante rechazó las acusaciones y sostuvo que lo que se ha difundido sobre él no refleja lo que realmente ocurrió.

El intérprete explicó que los últimos días han sido especialmente difíciles debido a los señalamientos en su contra y aseguró que se trata de una situación de difamación. Asimismo, indicó que ya cuenta con asesoría legal para aclarar lo sucedido y expresó su confianza en que las autoridades determinen la verdad.

También mencionó que, por recomendación de sus abogados, no puede ofrecer más detalles acerca del proceso mientras se encuentra en curso.

Suspensión temporal de sus actividades

En el mismo comunicado, el artista informó que decidió suspender temporalmente sus actividades profesionales como vocalista de Banda Los Recoditos. Según explicó, la decisión se tomó de manera conjunta con los directivos de la agrupación para evitar que el conflicto personal afecte las presentaciones y compromisos del grupo.

El cantante señaló que su prioridad en este momento es resolver la situación por la vía legal y demostrar su versión de los hechos. Además, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de seguidores en redes sociales y manifestó su confianza en que el caso se aclarará con el tiempo.

La postura de Banda Los Recoditos

Horas antes de la declaración de González, Banda Los Recoditos difundió un comunicado oficial en el que confirmó la suspensión temporal del cantante mientras se investigan los hechos.

En el mensaje, la agrupación reiteró que mantiene una postura de cero tolerancia ante cualquier tipo de violencia y pidió respeto al debido proceso mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. Asimismo, solicitó comprensión tanto al público como a los medios, señalando que permanecerán atentos a las resoluciones legales relacionadas con el caso.

Trayectoria de Rafael González en la agrupación

Rafael González se incorporó a Banda Los Recoditos en enero de 2024, cuando fue presentado oficialmente como uno de los nuevos vocalistas del grupo. Su llegada se dio después de la salida de Luis Ángel Franco, conocido como “El Flaco”, quien optó por continuar su carrera musical como solista.

La agrupación fue fundada en 1989 en Mazatlán, Sinaloa, y es considerada uno de los proyectos más representativos del regional mexicano. A lo largo de su trayectoria ha estado vinculada con Banda El Recodo, el conjunto creado por Cruz Lizárraga, reconocido como uno de los pioneros del género.

