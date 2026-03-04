Nana Calistar: Horóscopos para HOY 5 de marzo de 2026

La energía de este jueves 5 de marzo viene cargada de advertencias claras, verdades sin filtro y uno que otro jalón de orejas astral.

Nana Calistar comparte sus predicciones para los 12 signos, marcando un día en el que las decisiones impulsivas podrían costar caro, pero también abrir puertas importantes si se actúa con inteligencia.

Aries

El impulso será tu mayor fortaleza y también tu mayor riesgo. Este jueves podrías reaccionar sin pensar, generando tensiones innecesarias. En lo económico se vislumbra un movimiento interesante, posiblemente un dinero que estaba pendiente. Canaliza tu energía en cerrar pendientes y no en iniciar conflictos.

Tauro

La terquedad podría jugarte en contra si no aprendes a escuchar otras opiniones. Es un día para flexibilizar posturas, especialmente en el terreno sentimental. Hay alguien pendiente de tus movimientos, pero dependerá de ti dar el siguiente paso.

Géminis

Surge una oportunidad que parece atractiva, aunque no todo es lo que aparenta. Antes de comprometerte, revisa cada detalle. También podrían aparecer chismes o comentarios a tu alrededor; evita engancharte en asuntos que no te corresponden.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel. Podrías sentir que el mundo está en tu contra, pero gran parte de esa percepción nace del estrés acumulado. Cuida tu salud y evita dramatizar situaciones que pueden resolverse con diálogo.

Leo

Tu brillo natural se intensifica en el ámbito profesional. Es momento de destacar, pero sin caer en la arrogancia. Una conversación inesperada podría cambiar el rumbo de tu día; piensa antes de responder.

Virgo

La organización será clave. Si sigues posponiendo decisiones financieras, podrías enfrentar pequeños contratiempos. No cargues con responsabilidades ajenas y enfócate en tus propios objetivos.

Libra

Se inclina la balanza a tu favor en un asunto que te preocupaba. En el amor, bajar las expectativas irreales te permitirá disfrutar más el presente. Aprende a aceptar lo que es, sin intentar forzar perfecciones.

Escorpión

Tu intuición estará más afinada que nunca. Detectarás mentiras o intenciones ocultas con facilidad. Es un buen momento para aclarar situaciones pendientes y cerrar ciclos que ya cumplieron su función.

Sagitario

Una invitación o propuesta podría sacarte de la rutina. Sin embargo, deberás estar atento a distracciones que podrían ocasionar pequeños accidentes o descuidos. Mantén el enfoque.

Capricornio

El reconocimiento a tu esfuerzo comienza a notarse. Aunque el estrés esté presente, sabrás manejarlo con disciplina. Es un día favorable para planear a mediano plazo.

Acuario

Necesitas poner límites claros, especialmente en el entorno familiar. No todo depende de ti. Conversaciones sinceras ayudarán a resolver tensiones acumuladas.

Piscis

Es momento de aterrizar ideas. Soñar está bien, pero ahora toca actuar. Una persona del pasado podría reaparecer para recordarte lecciones que aún no terminas de aprender.

MF