Bridgerton temporada 5 llega a Netflix en 2027 y enciende polémica por esta razón

Los fans de Bridgerton ya no tendrán que esperar tanto como creían. Netflix confirmó que la quinta temporada llegará en 2027 y, además de acelerar los tiempos, cambiará el orden original de las historias y apostará por una de las decisiones más polémicas desde el estreno de la serie.

Durante su junta anual con anunciantes, Netflix reveló que la quinta temporada de Bridgerton llegará en 2027, reduciendo el tiempo de espera que normalmente existía entre cada entrega de la serie producida por Shondaland.

Hasta ahora, los seguidores se habían acostumbrado a esperar aproximadamente dos años entre temporadas. Sin embargo, la plataforma decidió acelerar el calendario, una estrategia que ha despertado sorpresa entre los fans y analistas de la industria del streaming.

El anuncio fue realizado por la directiva de Netflix, Bela Bajaria, durante una presentación enfocada en los próximos contenidos de la plataforma. Aunque la cuarta temporada todavía no se estrena, la compañía ya adelantó detalles clave sobre la quinta entrega, incluyendo a qué integrante de la familia Bridgerton estará dedicada la historia.

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Francesca Bridgerton será la protagonista

La nueva temporada pondrá en el centro de la trama a Francesca Bridgerton, uno de los personajes más discretos de la saga basada en los libros de Julia Quinn. Según lo revelado, la historia ocurrirá dos años después de que Francesca enviude y regrese a Londres con una meta aparentemente sencilla: encontrar un matrimonio estable y sin complicaciones emocionales.

A diferencia de otras historias románticas dentro de la serie, Francesca no buscará una pasión intensa, sino tranquilidad y estabilidad social. Sin embargo, todo cambia con la llegada de Michaela Stirling, prima de su difunto esposo, quien provocará sentimientos inesperados en la protagonista.

La trama plantea entonces un conflicto emocional importante: seguir el camino seguro que dicta la sociedad o arriesgarlo todo por una conexión auténtica.

El cambio que dividió a los fans de Julia Quinn

El anuncio no tardó en generar polémica entre los seguidores más fieles de la saga literaria.

La principal razón es el cambio realizado al personaje de Michael Stirling. En las novelas originales de Julia Quinn, Francesca desarrolla una relación con un personaje masculino llamado Michael. En la adaptación de Netflix, ese personaje fue transformado en Michaela, una mujer.

Con ello, la serie introduce una relación entre personas del mismo sexo, algo que no aparece en los libros originales. La decisión provocó críticas inmediatas en redes sociales, especialmente entre lectores que consideran que la producción está alejándose demasiado del material original.

No obstante, la showrunner de la serie defendió públicamente el cambio y dejó clara su postura al afirmar que “no hay lugar para la homofobia”. El debate rápidamente se convirtió en tendencia entre comunidades de fans en plataformas como X, TikTok y Reddit, donde miles de usuarios comenzaron a discutir si la adaptación mantiene o no la esencia de Bridgerton.

Otro cambio inesperado: el orden de las historias

La polémica no terminó ahí. Otro de los puntos que más desconcertó a los seguidores fue el cambio en el orden narrativo. De acuerdo con la secuencia original de las novelas de Julia Quinn, después de la cuarta temporada debía continuar la historia de Eloise Bridgerton. Sin embargo, Netflix decidió saltarse ese turno y avanzar directamente hacia la historia de Francesca.

Para muchos lectores, esta modificación representa un cambio importante dentro de la estructura de la saga, especialmente porque Eloise es uno de los personajes más populares del universo Bridgerton. Hasta el momento, la plataforma no ha explicado oficialmente por qué decidió alterar el orden cronológico de las novelas.

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¿Por qué Netflix aceleró el estreno?

El rodaje de la quinta temporada ya comenzó y eso alimentó todavía más las teorías entre los fans. En redes sociales surgieron principalmente dos hipótesis sobre la decisión de Netflix de reducir los tiempos de espera.

La primera apunta a que la plataforma teme perder interés del público si mantiene pausas demasiado largas entre temporadas, especialmente en un mercado donde el streaming cambia constantemente. La segunda teoría señala que Netflix buscaría evitar una posible caída en popularidad tras la recepción dividida que tuvieron algunos episodios recientes.

Por ahora, ambas ideas siguen siendo especulaciones creadas por los seguidores, ya que la empresa no ha dado una explicación detallada sobre el cambio de estrategia. Mientras tanto, la expectativa alrededor de Bridgerton continúa creciendo. Entre la emoción, las críticas y las teorías, la serie demuestra que sigue siendo uno de los títulos más comentados del catálogo de Netflix.

Y aunque la cuarta temporada todavía no llega, la conversación sobre el futuro de la familia Bridgerton ya domina las redes sociales y mantiene atentos tanto a los seguidores casuales como a los lectores más fieles de Julia Quinn.

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