Brendan Fraser dio revelación sobre lo que se verá en 'La Momia 4'

¡Buenas noticias para los fanáticos de las películas de la Momia! Una cuarta entrega de la exitosa saga está por llegar a los cines y la gran noticia es que el actor Brendan Fraser volverá a protagonizar el filme en su icónico papel de “Rick O'Connell”, además de ser el encargado de revelar algunos detalles sobre la producción.

Fue durante el famoso programa de Jimmy Fallon donde el ganador del Oscar a Mejor Actor por su actuación en "La Ballena" aseguró que finalmente cumplirán el deseo del público de ver una nueva película, luego de casi 20 años desde el estreno de la última entrega en 2007.

"Bueno, vamos a reunir a toda la banda. Es la única manera. Así que vamos a darle al público lo que nos ha estado pidiendo desde hace ya más de 20 años."

Eso no fue todo, ya que el actor estadounidense también dio a conocer que buscarán filmar "La Momia 4" nuevamente en las locaciones originales de la saga, incluyendo escenarios en Marruecos y Reino Unido.

Finalmente, adelantó que algunas escenas también se llevarán a cabo en Egypt, aunque evitó revelar más detalles para no arruinar las sorpresas a los seguidores de la franquicia.

"Creo que mejor dejo de hablar antes de revelar algo", mencionó.

Además del regreso de Brendan Fraser, también se estaría sumando nuevamente la actriz Rachel Weisz junto al actor John Hannah, con el objetivo de iniciar el rodaje de la película el próximo mes de agosto.

El productor Sean Daniel, quien estuvo detrás de las entregas anteriores de la saga, será el encargado de producir esta nueva película. Además, todo apunta a que La Momia 4 funcionará como una continuación directa de la franquicia, aunque dejará de lado los acontecimientos ocurridos en La Momia: La tumba del Emperador Dragón.

MF