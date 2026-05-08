Viernes, 08 de Mayo 2026

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Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 8 al 10 de mayo

Los signos vivirán momentos importantes que podrían abrir nuevas puertas en distintos aspectos de su vida, dando paso a oportunidades inesperadas y experiencias llenas de magia

Por: Moisés Figueroa

Recomienda utilizar estos números en juegos de azar, decisiones importantes e incluso como guía para atraer energías positivas y abrir caminos hacia la buena fortuna. SUN / ARCHIVO

Recomienda utilizar estos números en juegos de azar, decisiones importantes e incluso como guía para atraer energías positivas y abrir caminos hacia la buena fortuna. SUN / ARCHIVO

Llega el segundo fin de semana de mayo y Mhoni Vidente comparte cuáles serán los números de la suerte que acompañarán a cada signo del zodiaco del 8 al 10 de mayo, atrayendo energía positiva, fortuna e incluso oportunidades para ganar en juegos de azar y la lotería.

Además de estos golpes de suerte, los signos también vivirán momentos importantes que podrían abrir nuevas puertas en distintos aspectos de su vida, dando paso a oportunidades inesperadas y experiencias llenas de magia.

Recomienda utilizar estos números en juegos de azar, decisiones importantes e incluso como guía para atraer energías positivas y abrir caminos hacia la buena fortuna.

A continuación te compartimos los números de la suerte para cada signo: 

  • Aries: 07 y 21
  • Tauro: 04 y 12
  • Géminis: 02 y 11
  • Cáncer: 17 y 30
  • Leo: 09 y 28
  • Virgo: 06 y 20
  • Libra: 09 y 12
  • Escorpión: 00 y 35
  • Sagitario: 19 y 40
  • Capricornio: 12 y 30
  • Acuario: 05 y 44
  • Piscis: 21 y 33

Con información de Mhoni Vidente

MF 

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