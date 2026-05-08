Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 8 al 10 de mayo

Llega el segundo fin de semana de mayo y Mhoni Vidente comparte cuáles serán los números de la suerte que acompañarán a cada signo del zodiaco del 8 al 10 de mayo, atrayendo energía positiva, fortuna e incluso oportunidades para ganar en juegos de azar y la lotería.

Además de estos golpes de suerte, los signos también vivirán momentos importantes que podrían abrir nuevas puertas en distintos aspectos de su vida, dando paso a oportunidades inesperadas y experiencias llenas de magia.

Recomienda utilizar estos números en juegos de azar, decisiones importantes e incluso como guía para atraer energías positivas y abrir caminos hacia la buena fortuna.

A continuación te compartimos los números de la suerte para cada signo:

Aries: 07 y 21

07 y 21 Tauro: 04 y 12

04 y 12 Géminis: 02 y 11

02 y 11 Cáncer: 17 y 30

17 y 30 Leo: 09 y 28

09 y 28 Virgo: 06 y 20

06 y 20 Libra: 09 y 12

09 y 12 Escorpión: 00 y 35

00 y 35 Sagitario: 19 y 40

19 y 40 Capricornio: 12 y 30

12 y 30 Acuario: 05 y 44

05 y 44 Piscis: 21 y 33

Con información de Mhoni Vidente

MF