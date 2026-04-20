Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 21 al 26 de abril

En una semana marcada por el cierre de ciclos y la apertura de nuevas oportunidades, las cartas del tarot reveladas por Mhoni Vidente ofrecen una guía clara sobre las energías que influirán en cada signo del zodiaco.

Del 21 al 26 de abril, la intuición, la toma de decisiones y la protección espiritual serán clave para avanzar, especialmente en temas económicos, laborales y emocionales. Cada signo recibirá un mensaje puntual que invita a la reflexión, el crecimiento personal y la acción en momentos decisivos.d

Aries

La carta del Sol ilumina el camino de Aries con estabilidad, crecimiento y buena vibra, especialmente en plena temporada de cumpleaños. Sin embargo, deberá prestar atención al insomnio provocado por el exceso de pensamientos, ya que podría afectar su bienestar.

Tauro

El Ermitaño marca el inicio de su temporada con introspección y renovación total. El 21 de abril será clave para reinventarse en lo económico y patrimonial. Se recomiendan rituales de limpieza, como veladoras blancas, agua bendita y cambios de imagen para atraer nuevas energías.

Géminis

La Templanza trae equilibrio y decisiones inteligentes. El 22 de abril será su mejor día, ideal para limpiar energías negativas y renovar su entorno. Habrá estabilidad laboral, cierre de contratos y dinero extra, pero deberá alejarse de personas conflictivas.

Cáncer

El Loco impulsa a este signo a madurar, crecer y avanzar con firmeza. El 23 de abril será su mejor día, con reuniones laborales, eventos sociales y posibles viajes. También recibirá dinero extra, pero deberá enfrentar sus problemas en lugar de evitarlos.

Leo

La carta del Emperador marca una semana decisiva en la que Leo deberá tomar el control total de su vida. Es momento de asumir liderazgo, dejar excusas y enfrentar todo lo pendiente para avanzar hacia el éxito y el poder personal.

Virgo

El Mago le recuerda a Virgo su capacidad de manifestar todo lo que desea. Será un periodo de fuerte conexión espiritual, donde deberá enfocarse en pedir con claridad, fe y determinación para transformar su realidad.

Libra

El As de Oros augura prosperidad, riqueza y estabilidad económica. El 21 de abril será su mejor día, con grandes oportunidades. Se recomienda encender una veladora roja y encomendarse al arcángel Uriel para atraer abundancia.

Escorpión

La Estrella anuncia abundancia y crecimiento. Será momento de sanar finanzas, dejar deudas y buscar nuevas fuentes de ingreso. El 22 de abril podría traer viajes o experiencias en el extranjero.

Sagitario

Las cartas indican dinero rápido y crecimiento, pero advierten sobre envidias y malas energías. Será importante mantener discreción y no compartir logros para evitar conflictos o influencias negativas.

Capricornio

El As de Espadas representa poder y determinación. El 21 de abril será su mejor día para resolver temas legales, laborales o migratorios, con energías favorables para avanzar en proyectos.

Acuario

El Carruaje impulsa a avanzar sin detenerse. Deberá analizar bien sus negocios para evitar fraudes. El 22 de abril será clave, con la protección del arcángel Miguel y la necesidad de hacer cambios radicales.

Piscis

El Juicio marca renovación total. Piscis deberá resolver pendientes y buscar estabilidad emocional y material. El 20 de abril será su mejor día, con dinero extra y nuevas oportunidades laborales.

Con información de Mhoni Vidente

MF