La cartelera de Supernova: Génesis sufrió un giro inesperado a días de su función en la Arena Ciudad de México: Lupita Villalobos fue dada de baja por un problema de salud que le impide pelear. La noticia encendió alarmas entre seguidores y abrió la incógnita sobre su reemplazo.

¿Qué pasó con Lupita Villalobos y por qué salió de la pelea?

La organización de Supernova: Génesis confirmó ayer 20 de abril que la influencer no podrá subir al ring luego de someterse a evaluaciones médicas recientes.

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De acuerdo con el comunicado oficial, Lupita Villalobos fue diagnosticada con un hematoma subdural, condición por la que no recibió autorización para competir por parte de la Comisión de Box de la Ciudad de México. El anuncio llega a menos de una semana del evento programado en la Arena Ciudad de México, donde Villalobos estaba contemplada como parte de la cartelera protagonizada por influencers, músicos y figuras digitales.

La empresa explicó que la creadora de contenido se encuentra estable, bajo supervisión médica y enfocada en su recuperación.

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¿Qué es un hematoma subdural y qué tan peligroso es?

Un hematoma subdural es una acumulación de sangre entre el cerebro y la duramadre, la capa externa que protege al cerebro. Suele presentarse tras un golpe en la cabeza, una caída o traumatismo craneoencefálico.

Se trata de una condición delicada porque la sangre acumulada puede generar presión dentro del cráneo, afectando funciones neurológicas vitales.

Entre los síntomas más frecuentes están:

Dolor de cabeza intenso o persistente

Náuseas o vómito

Somnolencia

Confusión

Debilidad en alguna parte del cuerpo

Problemas para hablar

Convulsiones

En redes sociales, la propia Lupita había compartido previamente que estaba hospitalizada tras presentar un fuerte dolor de cabeza durante varios días. Tras darse a conocer la baja, la organización subrayó que la salud de sus participantes es prioridad y recordó que el boxeo requiere procesos estrictos.

“En el boxeo no se improvisa: existen protocolos claros que deben cumplirse”, señaló el comunicado. También destacó que trabajan en coordinación con organismos especializados como el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Comisión de Box de la Ciudad de México, con el objetivo de tomar decisiones bajo estándares médicos y deportivos.

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Kim Shantal reacciona y manda mensaje a su ex contrincante Lupita Villalobos

Tras el comunicado sobre el delicado estado de salud de Lupita, quien sería su contrincante en el próximo evento de “Supernova Génesis”, la influencer Kim, quien habría sido señala de “tener algo en contra” de Villalobos (según las mismas declaraciones de esta última), se pronunció en un cálido mensaje de apoyo y buenos deseos:

"La salud siempre va primero. De corazón le deseo a Lupita una pronta y total recuperación.

Era un combate que nos ilusionaba muchísimo y aunque no pudo darse, me quedo con lo bonito de haber compartido este proceso hasta donde se pudo. Fue una experiencia muy especial.

Todo mi respeto, cariño y apoyo para ella en este momento."

¿Qué sigue para Supernova: Génesis?

La baja de Lupita representa uno de los cambios más relevantes de última hora para el evento, especialmente por el interés que había generado su participación. Ahora la atención está puesta en dos frentes: la recuperación de la influencer y el anuncio de la nueva rival de Kim Shantal.

Mientras tanto, la conversación digital crece y mantiene a Supernova: Génesis, Lupita Villalobos, Kim Shantal, Poncho De Nigris y Karely Ruiz entre los nombres más comentados del momento. La función continúa programada, pero el inesperado cambio ya convirtió la semana previa en una de las más movidas para el boxeo de entretenimiento en México.

Con información de AP

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