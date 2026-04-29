Boletos para Karol G: ¿Qué incluyen los paquetes VIP en CDMX?

La expectativa por el regreso de Karol G a México sigue creciendo y, junto con ello, también el interés por los paquetes VIP para su concierto en la Ciudad de México. La intérprete de Provenza se presentará el próximo 13 de noviembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira “Viajando por el Mundo Tropitour”, una de las más esperadas del año.

Además de los boletos tradicionales, la venta incluye experiencias especiales para fans que buscan mayor cercanía, acceso preferencial y mercancía oficial. Los costos van desde poco más de ocho mil pesos hasta casi 36 mil pesos, dependiendo de la zona y beneficios incluidos.

Precios de los paquetes VIP para Karol G en CDMX

De acuerdo con la información difundida por la boletera oficial, estos son los paquetes VIP disponibles para el show en la capital del país:

VIP Papasito (General B) : 8 mil 348 pesos

: 8 mil 348 pesos VIP Carolina (General A) : 13 mil 38 pesos

: 13 mil 38 pesos VIP Latina Foreva (Zona GNP norte y sur) : 19 mil 425 pesos

: 19 mil 425 pesos VIP Ivonny Bonita (Zona GNP norte y sur) : 20 mil 735 pesos

: 20 mil 735 pesos VIP 200 Copas (Pit izquierdo): 35 mil 979 pesos

Estos precios colocan al paquete 200 Copas como la opción más exclusiva para ver a “La Bichota”, al incluir una ubicación privilegiada frente al escenario y beneficios adicionales.

Cabe recordar que la preventa arrancó este miércoles 29 de abril a las 14:00 horas, mientras que la venta general comenzará el jueves 30 de abril a través de Ticketmaster.

¿Qué incluyen los boletos VIP?

Aunque cada paquete puede variar según la zona seleccionada, todos están diseñados para ofrecer una experiencia premium durante el concierto. Entre los beneficios anunciados destacan:

Boleto en zona preferente según paquete adquirido

Acceso prioritario al recinto

Entrada anticipada antes del público general

Artículos exclusivos de mercancía oficial de Karol G

Regalos conmemorativos del tour

Check-in VIP en áreas designadas

Atención preferencial durante el ingreso

En el caso del paquete VIP 200 Copas, también se contempla acceso en el área Pit, una de las zonas más cercanas al escenario, lo que lo convierte en la opción más codiciada entre los seguidores de la cantante colombiana.

Con esta oferta, Karol G apuesta por experiencias cada vez más completas para sus fans mexicanos, quienes ya se preparan para una de las noches más intensas del entretenimiento en 2026. El concierto en CDMX promete convertirse en uno de los eventos musicales más comentados del año.

CA