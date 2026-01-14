BLACKPINK se prepara para entregarle a sus fans, los “blinks”, un nuevo material discográfico. Esto indica un gran regreso luego de su último álbum de estudio, BORN PINK, estrenado en septiembre del 2022, es decir, pasaron casi 4 años sin canciones nuevas de la agrupación surcoreana.

A pesar de que las 4 integrantes del grupo, Jisoo, Jennie, Lisa y Rosé, han sacado álbumes como solistas y tenido un gran éxito, sus fanáticos esperaban con ansias esta noticia, desde el estreno del sencillo “JUMP” en julio del año pasado.

Esto sabemos sobre el nuevo álbum

Por medio de redes sociales, BLACKPINK, la agrupación femenina de K-Pop más popular del mundo, reveló el nombre del nuevo disco, DEADLINE , así como su fecha de lanzamiento prevista para el próximo 27 de febrero del 2026.

Para la suerte de los “blinks” mexicanos, el álbum podrá escucharse unas horas antes en nuestro país, debido a la diferencia horaria. DEADLINE estará disponible en México el 26 de febrero a las 10:00 p.m.

Un detalle muy importante a tomar en cuenta es que, tal como se lee en la publicación, este será un mini álbum, por lo que contendrá pocas canciones aunque aún no se sabe cuántas serán.

Un regreso que pone fin a los rumores

El grupo de K-Pop lleva algunos meses de gira alrededor del mundo, la cual concluirá el 26 de enero en el estadio Ksi Tak en Hong Kong. Durante esta gira, surgieron rumores sobre el posible estreno de nueva música, ya que ya habían estrenado un nuevo sencillo.

Pero no todo fue silencio y misterio, ya que las chicas dejaron una pista muy clara al nombrar “DEADLINE” a su tour actual , por lo que se cree que la temática de los conciertos tiene una conexión entre las nuevas canciones.

Muchos medios apuntaban a un lanzamiento en noviembre del 2025, sin embargo, esto no sucedió. Yang Hyun Suk, el fundador de YG Entertainment, fue quien reveló que el álbum todavía no estaba terminado, y que saldría más adelante.

Con el anuncio oficial se han disipado las dudas y especulaciones, y todo indica a que habrá una importante campaña promocional alrededor de este lanzamiento.

