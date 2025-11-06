Bizarrap y Daddy Yankee tendrán colaboración con la NFL

Recientemente, la NFL anunció que los dos artistas que se presentarán en el medio tiempo del primer juego de la liga en Madrid, serán nada más y nada menos que Daddy Yankee y Bizarrap.

Por medio de un comunicado, se anunció que ambos artistas darán el show de medio tiempo en el Estadio Santiago Bernabéu, en el juego de los Washington Commanders contra los Miami Dolphins, el próximo domingo 16 de noviembre.

Asimismo, los artistas interpretarán “BZRP Music Sessions, Vol. 0/66”, el nuevo tema que acaban de estrenar hace unas horas.

Puedes escucharlo aquí:

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

En entrevista con la NFL, Bizarrap aseguró que “tener la oportunidad de encabezar el espectáculo del medio tiempo del primer partido de la NFL en España es un gran honor, especialmente junto a Daddy Yankee, toda una leyenda".

“Vamos a celebrar nuestra nueva canción ”Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66" en el escenario. No puedo esperar” agregó el artista argentino.

Por su parte, el puertorriqueño declaró: “Tengo muchas ganas de volver a actuar en el escenario con el increíblemente talentoso Bizarrap” .

“Estoy muy emocionado con la música y la increíble canción que hemos creado juntos; compartirla con los fans de todo el mundo ya ha sido muy gratificante. ¡Prepárense, Madrid, prepárense, NFL, vamos a ofrecer un espectáculo increíble!”, finalizó.

La NFL aseguró que este show de medio tiempo incluirá algunos de los mejores éxitos de Bizarrap. Además, será la primera vez que el argentino y Daddy Yankee, quien anunció su retiro a principios de año, se presentarán juntos en vivo.

El director sénior de Presentación Global de Partidos y Entretenimiento de la NFL, Tim Tubito, sostuvo que “a través de las actuaciones en nuestros partidos internacionales, hemos dado a conocer a artistas latinos de todo el mundo, mostrando la importancia y el atractivo del género a nivel mundial”.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Bizarrap y Daddy Yankee a nuestro primer partido en Madrid y estamos deseando que los aficionados sean testigos de la historia, incluida la actuación inaugural de “BZRP Music Sessions, Vol. 0/66” y una alineación previa al partido de talentos inspiradores. Será una celebración de la música y la cultura que no querrán perderse", concluyó.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL