Si te gustan las películas de terror y suspenso, la opción en la cartelera de cine está Undertone: Frecuencia Maldita.

Undertone: Frecuencia Maldita. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Estrenada en el Festival de Cine de Sundance 2026, llega a las salas de cine de la ciudad la ópera prima de Ian Tuason, con una propuesta fílmica de terror independiente.

Cuando la conductora de un popular podcast sobre fenómenos paranormales se muda a cuidar a su madre, comienza a ser acechada por grabaciones aterradoras que recibe de forma misteriosa.

Undertone: Frecuencia Maldita. ESPECIAL/CINE CANÍBAL.

Al recibir el audio de una joven pareja embarazada que experimenta ruidos paranormales, se da cuenta de que la historia de la mujer refleja la suya propia. Cada nueva grabación va minando su cordura, arrastrándola a un destino del que no puede escapar.

Undertone: Frecuencia Maldita redefine los límites del género, ya que en esta historia el miedo no depende de lo que se ve, sino de lo que se escucha.

La cinta ganó el oro en el Fantasia International Film Festival, el certamen canadiense más importante de cine de género.

Undertone: Frecuencia Maldita

(The Undertone)

De Ian Tuason.

Con Nina Kiri, Adam DiMarco, Michèle Duquet, Keana Lyn Bastidas, Jeff Yung.

Canadá, 2025.

XM