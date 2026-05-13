Camp Rock 3: Disney + se prepara para la secuela este 2026

Después de más de 17 años de espera, Disney confirmó el estreno de Camp Rock 3 para agosto de 2026 en Disney+. El regreso de los Jonas Brothers y la posibilidad de volver al icónico campamento musical ya desataron nostalgia entre los fans de toda una generación.

La nueva entrega retomará la historia 15 años después de los acontecimientos de Camp Rock 2: The Final Jam, considerada una de las películas musicales más exitosas de Disney Channel. Aunque desde hace meses existían rumores sobre una continuación, la compañía finalmente confirmó que el proyecto llegará oficialmente durante el verano de 2026.

El regreso de Camp Rock 3 cambia todo

La trama de Camp Rock 3 gira alrededor de la banda ficticia Connect 3, integrada nuevamente por Nick, Joe y Kevin Jonas. En la historia, los personajes Nate Gray, Shane Gray y Jason Gray enfrentan un problema inesperado: la pérdida del acto de apertura de una gira de reunión.

Ante esta situación, los músicos regresan a Camp Rock con el objetivo de encontrar nuevos talentos que puedan convertirse en la banda telonera del tour.

La sinopsis oficial adelanta que los campistas competirán por esa oportunidad, lo que provocará rivalidades, alianzas, romances y conflictos dentro del campamento. La película mantendrá el estilo musical y juvenil que convirtió a la franquicia en un fenómeno entre finales de los años 2000 y principios de los 2010.

Demi Lovato sigue ligada al proyecto

INSTAGRAM/disneychannel

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención entre los fans es la situación de Demi Lovato. Aunque la artista sí participa como productora ejecutiva, todavía no ha sido confirmada oficialmente dentro del elenco.

Lovato interpretó a Mitchie Torres en las dos primeras películas y fue una de las figuras centrales del fenómeno Camp Rock. Sin embargo, declaraciones recientes apuntan a que la nueva producción busca abrir espacio para una nueva generación de artistas.

La directora Veronica Rodriguez señaló en una entrevista con Entertainment Weekly que Mitchie seguirá siendo una figura importante dentro de la historia, aunque evitó confirmar si aparecerá físicamente en pantalla.

Quien sí regresará será Maria Canals-Barrera, retomando el papel de Connie Torres, madre de Mitchie. Según la directora, el personaje tendrá una participación más amplia en esta entrega.

INSTAGRAM/camprockmovie

Nuevos personajes llegan a Camp Rock

Además del elenco original, la película incorporará a una nueva generación de campistas y músicos. Entre los nuevos actores destacan:

Liamani Segura como Sage

Hudson Stone como Desi

Malachi Barton como Fletch

Lumi Pollack como Rosie

Casey Trotter como Cliff

Brooklynn Pitts como Callie

Ava Jean como Madison

Sherry Cola como Lark

Disney apuesta claramente por mezclar la nostalgia de los personajes originales con nuevos rostros que puedan conectar con audiencias más jóvenes. El rodaje de Camp Rock 3 se realizó en Vancouver y concluyó el 1 de noviembre de 2025 tras siete semanas de grabaciones.

Poco después, Disney lanzó el primer adelanto oficial el 4 de diciembre de 2025. El teaser muestra a los Jonas Brothers regresando al lago de Camp Rock mientras suena “Wouldn't Change a Thing”, uno de los temas más recordados de la franquicia.

Durante el avance, Nick Jonas menciona las palabras “música, amistad y recuerdos”, mientras Joe Jonas asegura: “Estamos de vuelta. Exactamente donde debemos estar”.

Kevin Jonas cierra la escena con una referencia humorística relacionada con las películas anteriores, detalle que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Por qué el regreso de Camp Rock importa hoy

Las dos primeras películas se convirtieron en fenómenos televisivos y marcaron a toda una generación de espectadores de Disney Channel. Tanto Camp Rock (2008) como Camp Rock 2: The Final Jam (2010) estuvieron entre los estrenos más vistos de televisión por cable en sus respectivos años.

El anuncio de una tercera entrega llega en un momento donde múltiples franquicias juveniles están apostando por revivir historias exitosas para atraer tanto a fans nostálgicos como a nuevas audiencias. Además, el regreso de los Jonas Brothers ocurre mientras la banda continúa activa musicalmente, lo que ha incrementado todavía más la expectativa alrededor del proyecto.

Con el regreso de canciones, personajes clásicos y una nueva generación de talentos, Camp Rock 3 apunta a convertirse en uno de los lanzamientos nostálgicos más comentados de 2026.

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BB

