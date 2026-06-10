Hay marcas que nacen para vender productos y otras que terminan definiendo una época. “Rhode” pertenece a la segunda categoría. En apenas unos años, la firma creada por Hailey Bieber transformó el concepto de belleza minimalista en una tendencia global , convirtió el acabado glazed skin en una obsesión colectiva y logró que cada lanzamiento se agotara en cuestión de horas.

Ahora, una de las marcas más deseadas de la industria de belleza finalmente aterriza en México. La marca anunció su llegada oficial al mercado mexicano, convirtiendo al país en uno de los primeros destinos de expansión de la firma fuera de Estados Unidos. A partir de este martes 9 de junio, los consumidores pueden adquirir los productos directamente desde el sitio web de “Rhode”, sin intermediarios ni servicios de importación.

La noticia marca un momento importante para las amantes de la belleza que, durante años, siguieron de cerca cada lanzamiento de la marca a través de redes sociales, donde productos como los Peptide Lip Treatment, los Pocket Blush y los icónicos lip cases se convirtieron en auténticos fenómenos virales.

“Tenemos muchísimos fans en México y me emociona mucho poder llevar 'Rhode' finalmente hasta allá" , comentó Hailey Bieber en entrevista con Vogue México y Latinoamérica.

¿Cómo nació la marca de belleza?

Lanzada en 2022, “Rhode” se posicionó rápidamente como una de las firmas más influyentes de la nueva generación beauty, gracias a una filosofía basada en rutinas simples, fórmulas multifuncionales y una estética limpia que conectó especialmente con millennials y Gen Z.

Su propuesta gira alrededor de una piel luminosa, hidratada y de apariencia natural; una tendencia que terminó por definir buena parte de la conversación de belleza durante los últimos años.

Más allá del maquillaje, la marca también ha construido una identidad visual reconocible que combina minimalismo, diseño y una fuerte presencia digital, elementos que la han convertido en una de las favoritas de las redes sociales.

La llegada de “Rhode” a México coincide con el lanzamiento de su colección de verano 2026. Entre las novedades destaca Pocket Bronze, el primer bronzer de la marca, desarrollado durante dos años para ofrecer un acabado natural y fácil de difuminar. También se suma Highlight Milk, un iluminador líquido diseñado para aportar luminosidad sin glitter visible, manteniendo el efecto fresco y natural característico de Rhode.

ESPECIAL / RHODE

ESPECIAL / RHODE

La colección incluye además nuevos tonos de sus populares productos para labios, ampliando una línea que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la firma.

Con su aterrizaje oficial en México, Rhode deja de ser esa marca que muchas descubrían a través de TikTok o Instagram para convertirse, finalmente, en una realidad para las beauty lovers mexicanas. Porque sí, el universo de Hailey Bieber ya está oficialmente más cerca que nunca.

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AL