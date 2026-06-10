Esta es la FECHA oficial de estreno de la Temporada 10 de "El señor de los cielos"

Después de más de una década al aire, "El señor de los cielos" está listo para despedirse de la audiencia. Telemundo confirmó que la décima temporada de la exitosa producción llegará a la pantalla el próximo 7 de julio, lo que marcará el cierre definitivo de una de las franquicias más exitosas de la televisión en español.

Desde su debut en 2013, la serie se convirtió en un fenómeno de audiencia y en una de las apuestas más importantes de la cadena. A lo largo de nueve temporadas, la historia de Aurelio Casillas, interpretado por Rafael Amaya , mantuvo cautivados a millones de espectadores con sus historias de poder, traición, ambición y supervivencia.

¿De qué se tratará la Temporada 10 de "El señor de los cielos"?

Para este desenlace, el personaje principal regresará decidido a recuperar el control absoluto de su imperio criminal . Tras mantenerse alejado de su entorno y desaparecer del radar de sus allegados, Aurelio reaparecerá con más fuerza que nunca para reafirmar su liderazgo, aunque ello implique enfrentarse a nuevos y viejos enemigos.

Sin embargo, el camino no será sencillo. La presión de las autoridades estadounidenses, especialmente de la DEA, así como las alianzas frágiles y las traiciones dentro de su círculo más cercano, amenazan con derrumbar todo lo que ha construido. Su obsesión por el poder lo llevará a enfrentar decisiones que podrían costarle lo más importante de su vida.

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¿Quiénes vuelven y quiénes se incorporan a "El señor de los cielos"?

Además de Rafael Amaya, la temporada final contará con el regreso de personajes fundamentales para la historia. Entre ellos destacan Carmen Aub, quien vuelve como Rutila Casillas, e Isabella Castillo, retomando su papel de Diana Ahumada.

La producción también incorporará a un amplio elenco integrado por figuras como Roberto Sosa, Maricela González, Robinson Díaz, Sandra Echeverría, Ximena González-Rubio, Plutarco Haza, Aleida Núñez, Michel Chauvet y Nicolás Haza, entre muchos otros, quienes aportarán nuevas tramas y conflictos a la recta final de la serie.

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La producción corre a cargo de Telemundo Studios y mantiene al equipo creativo encabezado por Luis Zelkowicz, creador y escritor de la historia. La dirección está a cargo de Danny Gavidia, Mauricio Corredor, Laura Marco y Jorge Ríos.

JM