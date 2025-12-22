Lunes, 22 de Diciembre 2025

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte del 22 al 28 de diciembre

La reconocida astróloga Mizada Mohamed ha revelado cuáles signos tendrán suerte durante la semana del 22 al 28 de diciembre

Por: El Informador

La astróloga Mizada Mohamed dio a conocer sus predicciones para la semana del 22 al 28 de diciembre. UNSPLASH/ The New York Public Library/ ESPECIAL / FB / MIZADA

La semana acaba de empezar y, si aún no decides si dar el siguiente paso en alguna decisión, Mizada Mohamed podría darte la respuesta. La astróloga ha revelado cuáles son los signos que tendrán la suerte de su lado esta semana. Estos días podrían ser clave para tomar decisiones importantes, concretar negociaciones e incluso dar un gran salto fuera de la zona de confort. A continuación, te decimos cuáles son esos signos que tendrán suerte esta semana, de acuerdo con Mizada. 

¿Qué signos tendrán suerte esta semana?

Aries

A partir del 24 de diciembre, con Venus en Capricornio, llegara a tu vida una propuesta importante —mensaje, correo o comunicación inesperada— relacionada con algo nuevo para el 2026. Tu tarea es clara: enfocar y canalizar tu energía, y seguir brillando tal como eres.

Cáncer

Llegaran buenas noticias a tu vida en forma de contratos, acuerdos o documentos, físicos o digitales. Lo que es tuyo por derecho  de conciencia llega, pero primero debes creerlo profundamente.

Libra

Inicias un ciclo de buena fortuna, éxito y prosperidad integral. La energía de Capricornio te activa profundamente y te motiva a concretar planes que estaban detenidos.

Del 24 de diciembre al 17 de enero, Marte y Venus te impulsaran a materializar ideas y proyectos. Saturno en Piscis te mantiene enfocado y firme en tu propósito personal.

Piscis

Todo lo que inicies en esta semana tiene altas probabilidades de éxito: relaciones, proyectos, asociaciones y planes. Estarás rodeado de señales, guías y mensajes que orientan tus decisiones.

