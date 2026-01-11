Barbie cajera: la muñeca de Bodega Aurrera que es viral en redes

En las últimas horas, un video se ha hecho viral en redes sociales por mostrar un hallazgo inesperado en los pasillos de juguetería: una muñeca Brittany, inspirada al estilo de Barbie, pero con el sello distintivo de Bodega Aurrera .

Se trata de una colaboración entre la marca de muñecas y la cadena de tiendas, que ha lanzado un set de juego que refleja la cotidianidad laboral en México .

¿Cómo es la muñeca Brittany de Bodega Aurrera?

A diferencia de otras versiones más glamourosas de la muñeca que representa profesiones alusinantes, esta destaca por su realismo y conexión con el entorno familiar mexicano.

El juguete presenta a Brittany portando el uniforme oficial de la tienda: una playera blanca y el icónico chaleco verde con el logotipo de la cadena.

El set, que tiene un costo aproximado de 300 pesos, incluye diversos accesorios que refuerzan la identidad de la marca:

Una caja de cobro funcional para el juego simbólico

Miniaturas de víveres de la marca Great Value, como leche, cereales y papas

Una bolsa reutilizable verde con el logo de la tienda

Reacción en redes sociales

Lo que comenzó como una curiosidad por un producto inusual pronto se transformó en un fenómeno viral debido a la carga simbólica que los usuarios le otorgaron.

Lejos de ser vista solo como una copia económica, la muñeca fue interpretada como un homenaje a las trabajadoras de la cadena .

En redes sociales, las reacciones se dividieron entre la nostalgia y el entusiasmo, ya que muchos usuarios destacaron el valor emocional, con comentarios como: “Se me hace súper bonito que alguna niña pueda ver en esa muñeca a su mamá”.

Cabe decir que el humor también estuvo presente en los cometarios que recibió esta edición de Brittany, ya que algunos internautas bromearon sobre la apariencia de la muñeca, preguntándose dónde se encuentran las cajeras que luzcan exactamente como el modelo.

