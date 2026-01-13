¡Es oficial! La exitosa banda de K-pop BTS llegará a México con su nueva gira, donde ofrecerá tres conciertos este 2026. Así lo dio a conocer su disquera, Bighit Music, a través de sus redes oficiales, con una imagen en donde se muestran las paradas confirmadas para el tour mundial de este año.

¿Cuándo se presentará BTS en México?

De acuerdo con información oficial difundida por la boy band surcoreana, formada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, los conciertos serán los días 7, 9 y 10 de mayo del año en curso, en el Estadio GNP de la Ciudad de México (CDMX).

Aunque los boletos todavía no han sido puestos a la venta, se sabe que Ticketmaster será la plataforma encargada de manejar las entradas, ya que en su sitio se encuentra activo en apartado de "BTS Tour 2026-2027".

Además de México, la agrupación también recorrerá otras locaciones como Estados Unidos, Europa, y Asia, con un calendario lleno hasta marzo del 2027. Según el comunicado, todavía faltan algunas ciudades de Japón por anunciar.

La banda de Corea del Sur continúa con la tendencia de dejar fuera a Monterrey y Guadalajara como otros artistas internacionales en los últimos meses, algo que se explica por el Mundial de la FIFA que tiene reglas estrictas sobre el uso de los recintos meses antes de la justa futbolera.

BTS lanzará un álbum previo a su gira mundial

El próximo 20 de marzo, antes de que comience su gira mundial, la banda surcoreana tiene programado el lanzamiento de un nuevo álbum.

Este será el primero tras el lanzamiento de la antología "Proof", el álbum más vendido de Corea del Sur en 2022.

