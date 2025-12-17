Avatar 3: Fuego y Ceniza: ¿tiene escena post-créditos?

Este 18 de diciembre regresa a las salas de cine una de las sagas más exitosas de los últimos tiempos: “Avatar: Fire and Ash”.

Se trata de la tercer entrega de este proyecto dirigido por el director James Cameron, que desde el inicio ha demostrado su compromiso por el séptimo arte, implementando alta tecnología que no solo ofrece una experiencia más en el cine, sino adentrar al espectador al mundo ficticio de Pandora con una calidad de filmación que casi atraviesa hacia la realidad.

Los fans de la saga no esperan ver el estreno de “Avatar: Fire and Ash”, y una de las preguntas recurrentes al estrenarse una película perteneciente a una saga es sobre si habrá escena post- créditos. Aquí te revelamos la verdad sobre esto y más cosas que debes de saber de la última entrega de James Cameron.

¿“Avatar: Fire and Ash” tiene escena post-créditos?

Un momento decisivo en las salas del cine es el final de la película. El público emite su veredicto final y, además, existe la expectativa de saber si habrá una continuación en la historia, por lo que muchos se quedan hasta el último crédito para descubrirlo.

En este sentido, ¿“Avatar: Fire and Ash” contará con escena post-créditos?, la respuesta es no. La tercera entrega de la saga no contará con esto; sin embargo, al inició de los créditos se muestran algunas escenas de la película y, además, se dan pistas sobre futuras entregas.

¿De qué trata Avatar 3: Fuego y Ceniza?

La película sigue a la familia Sully tras la pérdida de Neteyam. Los protagonistas se enfrentarán a un nuevo y hostil clan Na'vi, el Pueblo de Ceniza, liderado por la feroz Varang. Este clan a través del fuego y la violencia, intensifica el conflicto en Pandora y explorando dilemas morales sobre la dualidad entre la naturaleza (Na'vi) y la codicia humana, con un fuerte enfoque en la supervivencia y nuevos aspectos del planeta.

