Atlas quiere imponer su historia; Cruz Azul busca reinventarse en la Liguilla

Con antecedentes que favorecen a los rojinegros, Atlas y Cruz Azul se preparan para un nuevo capítulo de Liguilla donde el pasado de los Zorros pesa, pero el presente de la Máquina Celeste puede marcar la diferencia, en el juego más disparejo de la fase final de la Liga MX.

A lo largo de la historia de la fase final, los duelos entre Atlas y Cruz Azul han dejado una ligera ventaja para los rojinegros, quienes han salido victoriosos en cuatro de las seis ocasiones en que se han enfrentado en Liguilla. Un dominio que buscarán reafirmar en esta nueva serie.

El equipo dirigido por Diego Cocca llega con impulso anímico tras su dramático triunfo ante América en el Estadio Azteca, resultado que les permitió sellar su pase. Con ese envión, los Zorros se asumen como un contendiente incómodo, con la ilusión de convertirse en el “caballo negro” de la Liguilla.

En contraste, Cruz Azul afronta el compromiso con un cambio importante en el banquillo tras la salida de Nicolás Larcamón. Ahora, bajo la dirección de Joel Huiqui, el conjunto celeste intentará recuperar protagonismo y respaldar con resultados el buen torneo que lo colocó como uno de los equipos a seguir.

Para Atlas, el duelo de ida representa una oportunidad clave. El conjunto tapatío ha hecho de su casa una fortaleza, registrando apenas una derrota en el torneo como local, además de cuatro victorias y cuatro empates, números que respaldan su confianza para tomar ventaja en la serie.

En cuanto a los antecedentes, la rivalidad en Liguilla ha tenido capítulos intensos. El primer choque se dio en la temporada 1972-73 con triunfo de Cruz Azul por 4-2. Posteriormente, Atlas respondió en la 1984-85 con un 3-1, aunque la Máquina retomó protagonismo en Invierno 1997 con un 5-1. Sin embargo, los Zorros han sabido inclinar la balanza en años recientes: golearon 6-0 en el Verano 1999, ganaron 2-1 en Invierno 2000 y finalmente se impusieron 1-0 en el Repechaje del Clausura 2023, convirtiéndose la última ocasión en la que se vieron las caras en la fase final.

MF