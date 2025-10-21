Esta noche, el cielo nos ofrecerá uno de los momentos estelares astrológicos más especiales del comienzo de otoño: la Luna Nueva en el signo de Libra, la cual nos otorga un punto de inflexión que marca el final de un ciclo de relaciones desequilibradas.

Esta fase lunar en Libra se centra en un reinicio interior, promoviendo la elección consciente y la responsabilidad emocional.

Para saber cómo afecta este fenomeno a cada signo, se debe observar en qué casa astrológica de la carta natal cae este grado, ya que es ahí donde comienza el nuevo ciclo de relaciones y la transformación.

Los signos verán grandes oportunidades de transformación en las siguientes áreas de su vida:

• Casa 1 (Identidad): Reajuste personal, fin de los roles y autoafirmación.

• Casa 2 (Autoestima): Fortalecimiento de la autoestima, estabilidad emocional y dinero.

• Casa 3 (Comunicación): Habla clara, fin de las palabras no dichas y verdad en las relaciones.

• Casa 4 (Raíces): Sanación familiar y seguridad interior.

• Casa 5 (Amor y Deseo): Amor vivo, magnetismo y creatividad del corazón.

• Casa 6 (Equilibrio Cotidiano): Distribución correcta de la energía y fin de los excesos.

• Casa 7 (Relaciones): Decisiones importantes, verdad, compromiso o cierre de vínculos.

• Casa 8 (Intimidad): Profundidad, fusión y renacimiento interior.

• Casa 9 (Visión): Convicciones, expansión y realineamiento espiritual.

• Casa 10 (Misión): Ambiciones asumidas y colaboraciones alineadas.

• Casa 11 (Círculo Social): Creación de una nueva red y conexiones fuertes.

• Casa 12 (Curación): Fin del karma de relaciones y liberación interior.

Pero si lo que quieres es conocer en como te afectará de una manera más especifica, especialmente si desconoces la casa a la que perteneces en este ciclo astrológico, te haremos algunas observaciones sobre el como afecta la Luna llena en Libra a cada signo.

Este 21 de octubre por la noche es buena idea el mantener los sentimientos y el corazón abiertos a los cambios, ya que se llevará a cabo un cierre de patrones desequilibrados, lo cual hará llegar a tu vida un nuevo nivel de madurez emocional, lo que de manera externa te brindará la certeza de establecer relaciones más sanas y conscientes. En lo introspectivo, te verás completamente beneficiado con un mayor equilibrio interno, sácale provecho a estas virtudes.

