La reconocida astróloga y clarividente Mhoni Vidente ha compartido sus nuevas predicciones para esta semana del 20 al 26 de octubre de 2025, revelando qué signos del zodiaco tendrán un impulso especial del universo en temas de amor y dinero. De acuerdo con sus revelaciones, algunos signos vivirán días de plenitud, prosperidad y oportunidades que no deben dejar pasar.

Tauro

La energía cósmica se alineará a favor de Tauro, trayendo recompensas materiales y estabilidad emocional. Según Mhoni, “la energía del universo se alineará a tu favor, especialmente en cuestiones de dinero”, lo que significa que podrían llegar ingresos inesperados, reconocimientos o nuevos proyectos laborales. En el amor, el signo del toro experimentará equilibrio y encuentros prometedores si se encuentra soltero.

Leo

El magnetismo natural de Leo brillará con fuerza en estos días. La astróloga asegura que este signo recibirá “noticias alentadoras” relacionadas con ascensos, aumentos o el éxito de un negocio que comienza a rendir frutos. En lo sentimental, los leoninos estarán rodeados de buena vibra y podrían vivir una conexión intensa con alguien nuevo o fortalecer una relación existente.

Sagitario

Mhoni señala que Sagitario será otro de los grandes beneficiados de la semana. Habrá avances significativos tanto en lo amoroso como en lo económico. Se trata de un periodo ideal para emprender, cerrar acuerdos o invertir con confianza. En el plano afectivo, podrían darse pasos importantes, desde formalizar una relación hasta reencontrarse con una persona del pasado.

Virgo

Para Virgo, la carta que los guía es “El Loco”, símbolo de renovación y decisión. La vidente recomienda atreverse a cambiar y dejar atrás situaciones que ya no aportan nada positivo. En el dinero, podrían llegar ventas, pagos o ganancias rápidas. En el amor, es momento de reinventarse y abrirse a nuevas posibilidades sin miedo.

Capricornio

Regido por la carta “El Diablo”, Capricornio vivirá días de abundancia, aunque deberá tener cuidado con personas envidiosas o de doble cara. Mhoni advierte que podrían surgir oportunidades de dinero rápido o proyectos rentables, pero aconseja mantener la prudencia y no confiar en cualquiera.

Acuario

Acuario se encuentra bajo la influencia de “El Mago”, carta que representa poder y creatividad. Esta semana llegará una oportunidad laboral muy esperada o la posibilidad de concretar un proyecto importante. Mhoni predice “dos golpes de suerte”, especialmente en el ámbito económico. En lo sentimental, será importante mantener la claridad y evitar malentendidos o traiciones.

Consejos de Mhoni Vidente para aprovechar la energía de la semana

La astróloga recomienda ser discretos con los logros y avances, ya que compartir demasiado puede atraer envidia o malas energías. También sugiere realizar una limpieza energética o física, tanto del hogar como del entorno personal, para liberar cargas negativas. En el aspecto financiero, es mejor evitar gastos innecesarios y pensar bien antes de invertir o tomar decisiones importantes.

Con información de Mhoni Vidente

BB