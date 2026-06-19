El cantante británico Sam Smith confirmó que Guadalajara formará parte de su nueva gira internacional “To Be Free”, con un concierto programado para el próximo 14 de agosto en el Auditorio Telmex.

La noticia fue dada a conocer por el propio artista a través de sus redes sociales, donde anunció la incorporación de la capital jalisciense a la serie de presentaciones que realizará en México durante agosto. La fecha marcará el debut de Smith en Guadalajara, una ciudad que hasta ahora no había figurado en sus visitas al país.

¿Cuándo inicia la venta de boletos para el concierto de Sam Smith?

De acuerdo con la información difundida por el cantante, la preventa de boletos comenzará el 22 de junio, mientras que la venta general estará disponible a partir del 25 de junio a través de la página oficial de Ticketmaster México.

La presentación en Guadalajara formará parte de “To Be Free”, la gira con la que el intérprete de temas como “Stay With Me”, “Too Good at Goodbyes” y “Unholy” ha retomado los escenarios con un formato más cercano e íntimo para sus seguidores.

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Además de su actuación en el Auditorio Telmex, Sam Smith también tiene programadas cuatro fechas en la Ciudad de México bajo el concepto “To Be Free: Mexico City”. Los conciertos se realizarán los días 17, 18, 20 y 21 de agosto en el recinto capitalino.

INSTAGRAM/@samsmith

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