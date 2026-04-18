The Friends Experience: ¿Cuándo llega a México y dónde se podrá visitar?

A pesar de que el último capítulo de "Friends" se transmitió hace más de dos décadas, la serie sigue manteniéndose como una de las favoritas del público y continúa sumando nuevos admiradores en todo el mundo. Por esta razón, la llegada de The Friends Experience a México ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la producción y quienes aún disfrutan de las aventuras de Rachel, Ross, Mónica, Chandler, Joey y Phoebe.

La muestra ofrece una experiencia inmersiva diseñada para que los asistentes se adentren en los escenarios más emblemáticos de esta icónica comedia, considerada una de las producciones televisivas más exitosas de todos los tiempos.

¿Qué incluye The Friends Experience en México?

En esta exposición interactiva se recrean los escenarios más icónicos de "Friends", como el departamento de Mónica y Rachel, el de Joey y Chandler, y la cafetería Central Perk , entre otros espacios emblemáticos.

En cada una de estas secciones habrá utilería y vestuario para que los visitantes puedan recrear escenas memorables de la serie y tomarse fotografías como si fueran parte del elenco.

Es un espacio ideal para selfies y fotos grupales, ya que se podrá posar en el famoso sofá naranja de Central Perk, interactuar en el set del recordado "Pivot" de Ross, recrear la icónica fuente de la cortinilla o atravesar la puerta morada del departamento de Mónica.

Además, habrá una estación especial con bocadillos y bebidas, así como la posibilidad de adquirir mercancía oficial de la serie. La visita tendrá una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos.

¿Cuándo y dónde se podrá visitar la exposición de Friends?

La exposición ha recorrido más de 30 ciudades alrededor del mundo y esta será su primera vez en México. Podrá visitarse a partir del 15 de mayo en el Casino del Bosque, ubicado en avenida Constituyentes 500, en Lomas Altas en la Ciudad de México.

La venta de boletos comenzará el próximo 22 de abril a las 10:00 horas. Para acceder a una preventa especial, es necesario registrarse previamente en el sitio oficial: https://cdmx.friendstheexperience.com/

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