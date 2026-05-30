Andrés Cortés apuesta por la emoción y los clásicos con 'A Corazón Abierto'

Después de más de una década de trabajo constante, el cantante colombiano Andrés Cortés atraviesa una de las etapas más importantes de su carrera con el lanzamiento de A Corazón Abierto, su primer EP oficial, un proyecto con el que busca reconectar al público con canciones que han marcado a varias generaciones y, al mismo tiempo, fortalecer el puente musical que une a Colombia y México.

En entrevista con EL INFORMADOR, el intérprete explicó que este material, integrado por seis temas, nace con la intención de rendir homenaje a las canciones con las que creció y transmitir emociones genuinas a través de ellas .

“Hace un mes lanzamos un EP compuesto por seis canciones, que son seis covers. Queremos hacer una remembranza de esas canciones con las que crecimos muchos latinoamericanos, canciones de Joan Sebastian y de Pepe Aguilar que nos evocan sentimientos muy bonitos. El EP se llama A Corazón Abierto porque queremos enviar un mensaje desde el corazón, mostrando nuestro corazón para conectar, porque los artistas inspiramos, transmitimos y también enamoramos”.

El proyecto reúne nuevas versiones de temas como “Busco un Corazón”, “Háganme Sufrir”, “Directo al Corazón”, “Traficante de Besos”, “Tarde la Conocí” y “Y Qué Me Pasa”, piezas que forman parte del imaginario sentimental de buena parte de América Latina. Entre ellas destaca precisamente “Tarde la Conocí”, canción que funciona como eje central del lanzamiento y que también cuenta con una producción audiovisual.

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El colombiano señala que la música mexicana ha sido una influencia determinante en su formación artística. Lejos de verla como una tradición ajena, la considera parte de la identidad cultural colombiana.

“Hay un vínculo cultural bien importante y muy bonito que vale la pena compartir con el pueblo mexicano. Prácticamente siempre lo digo: México y Colombia somos una sola familia”.

El cantante recordó que figuras como Vicente Fernández, Los Tigres del Norte, Antonio Aguilar y José Alfredo Jiménez forman parte del repertorio cotidiano de millones de colombianos.

“Todos los colombianos hemos crecido escuchando a Vicente Fernández. Tú le puedes preguntar a cualquier colombiano por una canción suya y te la canta. Son kilómetros de distancia, pero a nivel cultural, emocional y espiritual estamos conectados”.

Aunque el lanzamiento del EP representa un paso importante en su carrera, el artista reconoce que abrirse camino dentro de la industria musical continúa siendo un desafío permanente. Sin embargo, asegura que la experiencia acumulada durante más de diez años le ha permitido construir una estructura sólida para afrontar ese panorama .

“Tenemos una trayectoria de más de diez años y un equipo de trabajo que hoy, más que un equipo, es una familia. Hemos consolidado un grupo multidisciplinario para afrontar todos los retos de la industria. Entendemos que es una industria sumamente complicada porque hay una sobreoferta de artistas, pero también tenemos puertas abiertas muy interesantes que se traducen en proyección internacional”.

Parte de ese crecimiento reciente se refleja en su participación en el programa A Otro Nivel y en su aparición como invitado especial en el concierto de apertura de la gira colombiana de Grupo Firme, experiencias que le han permitido ampliar su alcance hacia nuevos públicos.

Aunque se trata de versiones de canciones ya conocidas, Cortés busca imprimirles una identidad propia mediante la mezcla de géneros y tradiciones musicales . En A Corazón Abierto, explica, hay espacio para experimentar sin perder la esencia de las composiciones originales.

“Agarramos una salsa y la volvimos norteña. Conservamos la línea melódica y la letra. También tomamos un vallenato y lo convertimos en banda y norteña. Además, en mis canciones estamos haciendo fusiones que yo llamo regional colombiano-mexicano. Es muy bonito lograr esas mezclas porque son agradables al oído y la gente está conectando con ellas”.

Ese acercamiento a la música regional mexicana también alimenta uno de sus objetivos más inmediatos: presentarse en escenarios del país. Durante su reciente gira promocional visitó Ciudad de México, Monterrey, Veracruz y Guadalajara, ciudades donde asegura haber encontrado una recepción cálida por parte del público.

De todos los formatos posibles, hay uno que particularmente llama su atención: el palenque.

“A mí me encanta el formato de palenque porque en Colombia no existe. Se me hace que es con el que más compagino porque me gusta mucho el contacto con la gente, sentir que estoy ahí tertuliando, echándome una cervecita y cantando con el público. Eso me parece hermoso”.

Incluso confesó que le gustaría que su primera presentación en México ocurriera precisamente en un escenario de ese tipo .

“Estamos preparados, tenemos la trayectoria, tenemos el talento y tenemos la música que yo sé que va a encantar acá en Guadalajara”.

SV