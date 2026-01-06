Bajo el título "Tributo al rey, con banda" buscan rendirle tributo al legado de Vicente Fernández como uno de los íconos irrebatibles de la música nacional. El álbum póstumo contará con algunas de las canciones más icónicas del charro de Huentitán con voces de la música contemporánea como Cristian Nodal, Ángela Aguilar, Fuerza Regida, Ana Bárbara y más...

El disco saldrá el próximo mes de febrero de 2026 y reúne hasta 25 colaboradores de la talla de los artistas mencionados. De acuerdo con Vicente Fernández Jr., el álbum será "algo de colección para todo el público fanático de la música de mi padre”, parte de un meticuloso trabajo de producción.

A su vez, con esta nueva producción se busca que, la música de Vicente Fernández, busca incluir figuras que abarca a diversos referentes tradicionales de la nueva ola del Regional Mexicano entre los que se encuentran Christian Nodal, Ángela Aguilar, Julio Preciado, Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga, Ana Bárbara, Fuerza Regida, Yuri y Alejandro Fernández, su hijo, entre otros.

El objetivo es ofrecer reinterpretaciones a algunos de los clásicos de Vicente y acercarlos a los públicos más jóvenes con artistas contemporaneos. Así como ofrecer una aproximación mucho más cercana al género de banda.

A cuatro años del fallecimiento de Vicente Fernández, el pasado 12 de diciembre de 2021, se realizará el lanzamiento de este nuevo tributo para el charro de Huentitán.

Estos son los artistas confirmados que participarán en el álbum

Julio Preciado

Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga

Joss Favela

Ana Bárbara

Fuerza Regida

Edén Muñoz

Yuri

Alejandro Fernández, “El Potrillo”

Josi Cuen

Jorge Medina

Christian Nodal

Ángela Aguilar

