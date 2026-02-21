'La Casa del Dragón' tendrá tercera temporada; ¿cuándo se estrena?

HBO Max encendió la expectativa de los fanáticos al lanzar el primer avance y un nuevo póster oficial centrado en Rhaenyra Targaryen , personaje interpretado por Emma D’Arcy, de la anticipada tercera temporada de la serie original de HBO La Casa del Dragón. La plataforma confirmó que los nuevos episodios se estrenarán en junio, aunque aún no ha precisado la fecha exacta.

La producción, basada en la novela Fuego y Sangre de George R.R. Martin, se sitúa 200 años antes de los acontecimientos narrados en Juego de Tronos y explora el ascenso y la caída de la poderosa Casa Targaryen, así como la sangrienta guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de La Casa del Dragón?

La tercera entrega llegará en junio a HBO Max, consolidando a la serie como uno de los estrenos más esperados del año. Además, la compañía ya confirmó una cuarta temporada prevista para 2028, lo que garantiza la continuidad de la historia inspirada en el universo creado por Martin.

El elenco de esta nueva temporada está encabezado por Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke, acompañados por Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

¿Quiénes están detrás de la producción?

La tercera temporada cuenta con la dirección de Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere. El equipo creativo es encabezado por el cocreador, showrunner y productor ejecutivo Ryan Condal, junto con George R.R. Martin como cocreador y productor ejecutivo. También participan como productores ejecutivos Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett.

Actualmente, las primeras dos temporadas de La Casa del Dragón están disponibles en HBO Max, junto con todas las temporadas de Juego de Tronos y la primera entrega de El Caballero de los Siete Reinos. La segunda temporada de esta última producción se encuentra en desarrollo.

Con el lanzamiento del primer avance y el nuevo póster de Rhaenyra Targaryen, HBO Max refuerza la expectativa por el regreso de una de sus franquicias más exitosas , mientras los seguidores se preparan para un nuevo capítulo en la historia de los Targaryen.

