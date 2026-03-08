Alondra de la Parra responde al polémico comentario de Timothée Chalamet

La directora de orquesta mexicana Alondra de la Parra reaccionó públicamente a los comentarios del actor Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera, y aprovechó el momento para destacar el valor del arte. A través de su cuenta de Instagram, compartió un mensaje en el que expresó:

“Querido Timothée Chalamet, gracias por darnos a todos (a la comunidad artística) la oportunidad de compartir que hemos estado vivos y seguiremos vivos. ¡En un mundo donde lo que hacemos nunca ha importado tanto!”.

La publicación surgió después de que se difundiera un fragmento de una entrevista entre Chalamet y el actor Matthew McConaughey, en la que conversaban sobre los cambios en la industria cinematográfica y los retos para mantener vigente la experiencia de acudir al cine. Durante la charla, el protagonista de Dune hizo una comparación que generó polémica.

“No quiero trabajar en ballet u ópera, o, ya sabes, cosas donde es como ‘oye, mantengamos esto vivo’, aunque es como que a nadie le importa esto ya”, dijo Chalamet, quien además compite por el Premios Óscar.

El actor añadió poco después, al notar que sus palabras podían causar controversia:

“Todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera allá afuera. Solo perdí 14 centavos en audiencia. Maldita sea, solo tomé un tema sin razón.”

Tras la viralización del video, diversas instituciones artísticas reaccionaron. El Royal Ballet and Opera de Londres publicó varios videos donde aparecen bailarines, músicos, diseñadores, trabajadores de escena y público en funciones, acompañados por el mensaje “importamos”.

Por su parte, la Metropolitan Opera de Nueva York difundió clips en los que etiquetó directamente al actor. “Este es para ti, @tchalamet…”, señalaron, mostrando imágenes de montajes escénicos, ensayos vocales y músicos en acción, además de citar declaraciones del propio Chalamet donde expresó respeto hacia estas disciplinas.

De la Parra, quien ha trabajado con orquestas internacionales en ciudades como París y Londres, y que fundó la Orquesta Filarmónica de las Américas, actualmente se desempeña como directora artística de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Desde esa posición publicó otros mensajes dirigidos al actor.

En uno de los videos, habló directamente a la cámara:

“Hey Timothée, lo siento, no quieres ser parte de esto. Tal vez quieras reconsiderarlo. No estamos tratando de mantenerlo vivo, está bastante vivo.”

Posteriormente, la directora aparece interpretando música con su agrupación y agrega:

“Si algún día cambias de opinión, ven a Madrid y diviértete con nosotros”.

En otro momento, utilizó un tono humorístico al salir por una puerta estrecha y comentar que el arte de la orquesta estaba tan “muerto” que debían salir de sus “ataúdes”.

También explicó que la orquesta enfrenta una situación distinta a la que sugieren las críticas: el número de personas interesadas en asistir a sus presentaciones ha aumentado notablemente y las entradas se mantienen accesibles para el público.

“Estamos a punto de interpretar la primera sinfonía de Gustav Mahler. Una pieza que compuso cuando tenía 24 años, en 1888. Y aún muchas orquestas en todo el mundo quieren interpretarla. Así que no hay nada que mantener vivo.”

La directora añadió que la música en vivo exige disciplina y preparación constante.

“Cuando tocamos, no contamos con ayudas como segundas tomas, ediciones, efectos o maquillaje. Simplemente hacemos lo que hacemos con nuestro aliento, nuestra disciplina, nuestro amor por la música y mucho trabajo duro”, señaló, al considerar que las opiniones del actor fueron equivocadas.

En el mismo mensaje también hizo un comentario dirigido a Chalamet y a McConaughey:

“Estoy seguro de que pronto irás a un concierto y recordarás de dónde vienes, de dónde vino tu madre, tu hermana y toda tu familia artística. Y eres un tipo muy talentoso. Y mucha gente te sigue. Así que espero que te des cuenta de que quizás no fue el mejor mensaje. Y Matthew, tú fuiste el adulto en la sala. ¡Vamos!”.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron críticas. El diario The New York Times publicó una columna titulada “Timothée Chalamet tiene razón sobre el ballet”, donde se plantea que el actor podría tener parte de razón al afirmar que el ballet y la ópera no ocupan actualmente un lugar central dentro de la cultura popular, aunque también se señala que su argumento no fue desarrollado completamente.

“El punto de Chalamet no era que el ballet y la ópera no importen, sino que realmente no forman parte de la cultura mainstream. El valor del ballet y la ópera, y la percepción que el público tiene de ese valor, son dos cosas diferentes”, se lee en el texto.

Cabe mencionar que el propio actor tiene vínculos familiares con la danza. Su abuela, su madre y su hermana han estado relacionadas con el New York City Ballet, una compañía fundada en 1948 y considerada una de las más importantes del mundo en este ámbito.

Hasta ahora, Timothée Chalamet no ha emitido nuevas declaraciones sobre la polémica.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB