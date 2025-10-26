El cine mexicano despide a una de sus presencias más memorables. Alicia Bonet , actriz de rostro dulce y mirada intensa, falleció a los 78 años dejando tras de sí una huella imborrable en el teatro, la televisión y la gran pantalla. Su nombre quedó grabado en la historia gracias a “Hasta el viento tiene miedo”, la cinta de Carlos Enrique Taboada que la consagró como un ícono del terror nacional.

Discreta fuera del set, pero poderosa frente a cámara, Bonet fue una intérprete que supo moverse entre géneros y generaciones, dando vida a personajes femeninos cargados de emoción y vulnerabilidad.

Su adiós y el silencio sobre las causas La noticia de su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un comunicado en el que expresó condolencias a familiares y amigos, sin detallar las causas del fallecimiento.

“Actriz mexicana recordada por su participación en películas como Hasta el viento tiene miedo, Despedida de soltera y El escapulario. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias”, señaló la ANDI.

Con su partida, el cine nacional pierde a una figura clave en la transición entre el cine clásico y la era moderna del séptimo arte mexicano.

Una trayectoria marcada por talento y versatilidad

Nacida el 26 de abril de 1947 en la Ciudad de México, Alicia Bonet inició su carrera en el teatro juvenil durante los años 50 y muy pronto dio el salto al cine. Compartió créditos con grandes nombres como Angélica María, Arturo de Córdova, Alberto Vázquez y Andrés Soler, consolidándose como una actriz de enorme sensibilidad.

Participó en producciones emblemáticas como Guadalajara en verano, Despedida de soltera, El escapulario, y en telenovelas que marcaron época como Rubí, Viviana, A flor de piel, El amor no es como lo pintan y Se busca un hombre.

Lamentablemente ha fallecido Alicia Bonet, actriz, teatro y doblaje de voz mexicana.

Actuó películas:Despedida de soltera (1966),Hasta el viento tiene miedo (1968), El escapulario (1968) y Rubí (1970).

También fue actriz de telenovelas. Descansa en paz ������ @Memorabilia_Urb pic.twitter.com/uBPIQDgeFw— Eve Garcia (@eveyhugo96) October 26, 2025

Entre el amor y la tragedia

Su vida personal también estuvo profundamente ligada al medio artístico. Se casó primero con el actor Juan Ferrara, con quien tuvo dos hijos, Juan Carlos y Mauricio. Más tarde contrajo matrimonio con el reconocido actor Claudio Brook, figura del cine de Luis Buñuel, con quien tuvo a sus hijos Arturo y Gabriel.

Las pérdidas marcaron el retiro de Bonet. En 1995 murió su esposo Claudio Brook a causa de cáncer de estómago, y en 2004 su hijo Gabriel se quitó la vida a los 29 años. A partir de entonces, Alicia decidió alejarse definitivamente de los reflectores.

Su última aparición en televisión fue en 2010, en el programa “Lo que callamos las mujeres”, y desde entonces llevó una vida reservada, lejos del ojo público.

El legado de una intérprete eterna

Más de 30 producciones dan cuenta de su talento. Pero fue “Hasta el viento tiene miedo” la película que la inmortalizó, compartiendo escena con Marga López, Maricruz Olivier, Renata Seydel, Elizabeth Dupeyrón y Norma Lazareno.

Con esa interpretación, Alicia Bonet se convirtió en un símbolo de una época donde el cine mexicano exploraba sus miedos, sus pasiones y su alma.

Hoy su nombre vuelve a resonar, no solo por su partida, sino por el eco de una carrera que, como su mirada en pantalla, sigue viva en la memoria del público.

