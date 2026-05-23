El jueves se informó que Alejandro Marcovich, el exguitarrista de la banda mexicana de rock Caifanes, permanece en estado de coma tras sufrir un derrame cerebral el pasado martes. El guitarrista y arreglista fue trasladado a un hospital en donde permanece en terapia intensiva y con “pronóstico reservado”, de acuerdo con el comunicado difundido por su familia.

Fechas agendadas están en suspenso

"El músico se encuentra en estado de coma en el área de terapia intensiva con un pronóstico reservado", indicaron la esposa de Marcovich, Gabriela Martínez, y sus hijos, Béla y Diego, en un comunicado difundido respecto a la situación. En el mismo texto señalaron que "está en buenas manos de médicos especialistas junto a su esposa y dos hijos".

La situación de salud de Marcovich le impedirá presentarse en los conciertos que estaban agendados, al menos hasta nuevo aviso. No obstante, los familiares del guitarrista agradecieron las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que han llegado a ellos tras presentarse el problema de salud. En ese sentido, confiaron en su pronta recuperación y agradecieron a seguidores y medios su comprensión en estos momentos tan difíciles.

Las enfermedades y problemas de salud que ha enfrentado Markovich

Con raíces de Europa del Este, nacido en Argentina y exiliado a México junto con su familia en la adolescencia, Marcovich formó parte de Caifanes de 1989 a 1995, años en que se desintegró el grupo por problemas y disputas leagles entre Alejandro y el vocalista Saúl Hernández, pero volvió a reunirse en abril 2011.

En 2010, a Marcovich médicos le detectaron un tumor cerebral y entró a cirugía y en 2022 fue diagnosticado con cáncer de próstata. Hasta el momento no se ha informado si estos problemas aquejados previamente tendrían relación.

Con información de EFE

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