Abuela de 99 años rompe récord mundial al surfear sobre el público en un concierto (VIDEO)

Conocida cariñosamente en el vasto mundo de las redes sociales como "Gangster Granny", Pauline Kana ha conquistado el internet gracias a su innegable carisma. Junto a su nieto, el popular creador de contenido Ross Smith, esta dinámica dupla siempre busca nuevas aventuras para entretener a su audiencia. Con casi 25 millones de seguidores en TikTok, su influencia digital es verdaderamente innegable y su última locura superó absolutamente todas las expectativas de sus fans.

El épico y emocionante momento ocurrió durante un multitudinario concierto del reconocido cantante de country Brantley Gilbert. Este evento musical se llevó a cabo a principios de mayo en el famoso recinto Austin County Fairgrounds, ubicado en la ciudad de Bellville, Texas. Frente a una multitud de aproximadamente 20, mil personas, la abuela fue preparada para vivir una de las experiencias más extremas a su edad.

Para garantizar su total seguridad durante la maniobra, Pauline fue elevada cuidadosamente sobre una especie de camilla plana y asegurada con correas. Desde el escenario, el propio Brantley Gilbert se encargó de presentarla ante sus eufóricos seguidores, anunciando con gran orgullo que estaban a punto de presenciar un momento histórico. La energía en el lugar era palpable, y la expectativa crecía segundo a segundo mientras la valiente mujer se preparaba para su gran salto.

Mientras la pasaban lentamente por encima de las múltiples filas de asistentes, el público no dejó de corear emocionadamente "¡Abuela, abuela!" al unísono. Este acto de valentía, confianza y alegría pura no solo cautivó a todos los presentes en el recinto texano, sino que rápidamente se volvió un fenómeno viral. Los videos del suceso inundaron plataformas como Instagram y TikTok, generando millones de reproducciones y comentarios de admiración en cuestión de horas.

El reconocimiento oficial por parte de Guinness World Records

Tras la increíble y mediática hazaña, la prestigiosa organización Guinness World Records no tardó en pronunciarse para validar este asombroso logro internacional. Confirmaron oficialmente que Pauline, a la sorprendente edad de 99 años y 274 días, es ahora la persona de mayor edad en realizar crowd surfing. Esta fantástica noticia ha dado la vuelta al mundo entero, demostrando con hechos que la vitalidad y el espíritu aventurero definitivamente no tienen fecha de caducidad.

"¡Lo logré! ¡Soy la mejor de todos los tiempos!", exclamó Kana con una sonrisa sumamente contagiosa al recibir su merecido certificado oficial enmarcado. Su nieto, Ross Smith, confesó emocionado que aún se le pone la piel de gallina al recordar los ensordecedores gritos de apoyo de la multitud. Ambos agradecieron profundamente a los 20 mil asistentes por haber hecho posible este instante tan icónico, divertido y verdaderamente inolvidable para su familia.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB