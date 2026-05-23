Tras su paso por diferentes festivales de cine en el mundo, la película La vida es llega a las salas de cine nacionales, por lo que organiza una salida al cine con tu mejor compañía.La película dirigida por la cineasta Lorena Villarreal narra la historia de Nora, una mujer que está por cumplir 40 años, mientras enfrenta una profunda crisis existencial marcada por la pérdida, el amor, el deseo y las heridas familiares que no terminan de sanar.Nora no puede dejar de preguntarse ¿cuál es el punto de todo? Su padre falleció a la misma edad, su vida parece desmoronarse después de pasar por un trío con su pareja y enfrentar la vida no es fácil. La vida es maravillosa, dolorosa y emocionante al mismo tiempo.Lo que debía ser una celebración termina convirtiéndose en un viaje impredecible hacia el autodescubrimiento. Disfruta de una película con esencia femenina que habla de relaciones, el duelo y la oportunidad de reinventarse.De Lorena Villarreal.Con Paulina García, Natalia Plascencia, Naian González Norvind, Geraldine Zinat, Rubén Ochandiano, Glenn Garland.México, 2025.XM