Sábado, 23 de Mayo 2026

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La recomendación de hoy en la cartelera de cine es "La vida es"

Los aficionados al cine mexicano contemporáneo tienen en la cartelera de cine la película La vida es

Por: Xochitl Martínez

"La vida es" ya está en la cartelera de cine de la ciudad. ESPECIAL/TULIP PICTURES.

Tras su paso por diferentes festivales de cine en el mundo, la película La vida es llega a las salas de cine nacionales, por lo que organiza una salida al cine con tu mejor compañía.

La vida es. ESPECIAL/TULIP PICTURES. 
La vida es. ESPECIAL/TULIP PICTURES. 

La película dirigida por la cineasta Lorena Villarreal narra la historia de Nora, una mujer que está por cumplir 40 años, mientras enfrenta una profunda crisis existencial marcada por la pérdida, el amor, el deseo y las heridas familiares que no terminan de sanar.

La vida es. ESPECIAL/TULIP PICTURES. 
La vida es. ESPECIAL/TULIP PICTURES. 

Nora no puede dejar de preguntarse ¿cuál es el punto de todo? Su padre falleció a la misma edad, su vida parece desmoronarse después de pasar por un trío con su pareja y enfrentar la vida no es fácil. La vida es maravillosa, dolorosa y emocionante al mismo tiempo.

 La vida es. ESPECIAL/TULIP PICTURES.
 La vida es. ESPECIAL/TULIP PICTURES.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es Nada entre los dos

Lo que debía ser una celebración termina convirtiéndose en un viaje impredecible hacia el autodescubrimiento.
Disfruta de una película con esencia femenina que habla de relaciones, el duelo y la oportunidad de reinventarse.

   

La vida es

De Lorena Villarreal.

Con Paulina García, Natalia Plascencia, Naian González Norvind, Geraldine Zinat, Rubén Ochandiano, Glenn Garland.

México, 2025.

XM

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