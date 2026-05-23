Tras su paso por diferentes festivales de cine en el mundo, la película La vida es llega a las salas de cine nacionales, por lo que organiza una salida al cine con tu mejor compañía .

La vida es. ESPECIAL/TULIP PICTURES.

La película dirigida por la cineasta Lorena Villarreal narra la historia de Nora , una mujer que está por cumplir 40 años, mientras enfrenta una profunda crisis existencial marcada por la pérdida, el amor, el deseo y las heridas familiares que no terminan de sanar .

La vida es. ESPECIAL/TULIP PICTURES.

Nora no puede dejar de preguntarse ¿cuál es el punto de todo? Su padre falleció a la misma edad, su vida parece desmoronarse después de pasar por un trío con su pareja y enfrentar la vida no es fácil. La vida es maravillosa, dolorosa y emocionante al mismo tiempo.

La vida es. ESPECIAL/TULIP PICTURES.

Lo que debía ser una celebración termina convirtiéndose en un viaje impredecible hacia el autodescubrimiento.

Disfruta de una película con esencia femenina que habla de relaciones, el duelo y la oportunidad de reinventarse.

La vida es

De Lorena Villarreal.

Con Paulina García, Natalia Plascencia, Naian González Norvind, Geraldine Zinat, Rubén Ochandiano, Glenn Garland.

México, 2025.

XM