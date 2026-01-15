Akamba ya empezó a delinear su próxima edición y, si algo queda claro, es que la experiencia vuelve a apostar por la cultura club global en uno de los escenarios más icónicos de Jalisco. Presentado por Cuervo Tradicional, el festival regresa a Tequila el 25 de abril de 2026, tomando como sede los Campos de Agave José Cuervo, un paisaje agavero reconocido por la UNESCO.

Todo lo que sabemos sobre Akamba 2026. CORTESÍA

Más que un festival, Akamba se define como una celebración del fuego, el ritmo y la tierra: un punto de encuentro donde conviven música, arte y gastronomía al aire libre, entre agaves y con el volcán como telón de fondo.

En cuanto a accesos, la edición 2026 contempla distintas formas de vivirlo: desde Entrada General hasta opciones Backstage/VIP, además de la ya famosa experiencia Akamba Express, que incluye el trayecto en tren desde Guadalajara con DJ’s y actos en vivo durante el recorrido. También habrá transporte oficial en autobús redondo desde Guadalajara. Los boletos de Etapa 1 ya están disponibles vía Passline y en el sitio oficial del festival.

Todo lo que sabemos sobre Akamba 2026. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez

Y ahora sí: los tres artistas confirmados hasta el momento dibujan una curaduría totalmente enfocada en la pista. Por un lado, el B2B de Adam Ten y Mita Gami; por otro, Ben Böhmer (live), uno de los nombres más queridos de la electrónica melódica. A ellos se suma Tripolism, trío originario de Copenhague con un sonido que cruza house, disco y techno, creadores de “Dope Dance” (selección Essential New Tune en BBC Radio 1) y con presencia en circuitos internacionales recientes.

Todo lo que sabemos sobre Akamba 2026. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez

Por ahora, eso es lo confirmado… y todo apunta a que el resto del cartel se irá revelando poco a poco rumbo a Akamba 2026.

