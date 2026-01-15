Akamba no solo se vive en Tequila: también se aborda. Para quienes quieren que la experiencia empiece desde el primer beat, el Akamba Express es la forma más épica (y cómoda) de llegar al festival: un viaje en tren desde Guadalajara a bordo del José Cuervo Express, convertido en pista en movimiento.

La idea es sencilla: subirte, dejar atrás la ciudad y entrar en el mood Akamba mientras el paisaje agavero hace lo suyo por la ventana. En el trayecto, el tren se transforma en un espacio de convivencia y gozo: DJ sets y actos en vivo, alimentos de la región y coctelería especializada para calentar motores antes de llegar a los campos de agave.

Akamba 2026 se vive desde el tren. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez

Todo con esa filosofía que define al festival: una celebración del fuego, el ritmo y la tierra, donde lo ancestral se mezcla con lo contemporáneo y el baile se vuelve una forma de comunidad.

Si vas a tomar el Express, toma nota de la logística: el check in es a las 12:00 p.m. y el abordaje a las 12:30 p.m. en la Estación José Cuervo Express – FERROMEX, ubicada en Circunvalación Agustín Yáñez 11, Col. Moderna, Guadalajara. Importante: la estación no cuenta con estacionamiento, así que lo ideal es llegar en app de movilidad. Y ojo: una vez cerrado el andén, no se permite abordar, así que conviene ir con tiempo.

Akamba 2026 se vive desde el tren. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez

La recompensa llega al aterrizar en el corazón del festival: Akamba 2026 se celebrará el 25 de abril de 2026 en Tequila, Jalisco, reuniendo música, arte y gastronomía en los Campos de Agave José Cuervo, parte del paisaje agavero reconocido por la UNESCO. Para el regreso, habrá transporte oficial con salidas a partir de las 12:30 a.m.

Akamba 2026 se vive desde el tren. GENTE BIEN JALISCO/ Christian Pérez

En pocas palabras: Akamba Express no es “cómo llegar”. Es cómo empezar.

MR