El día de hoy, un tribunal de apelaciones de Corea del Sur absolvió al actor O Yeong-su de 81 años de edad quien enfrentaba una pena en suspenso de ocho meses por acoso sexual a una mujer en 2017. El artista es conocido por su papel de Oh Il-nam, el "dueño", en la serie el Juego del Calamar.

El tribunal del distrito de Suwon revisó la sentencia y dictaminó que, si bien existen motivos para pensar que el actor acosó de la mujer, que recibió apoyo psicológico por violencia sexual seis meses después del incidente, existe una posibilidad de que los recuerdos de la víctima se hayan distorsionado por el paso del tiempo, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

O fue imputado en noviembre de 2022 por haber abrazado y besado en la mejilla a una mujer sin su consentimiento entre agosto y septiembre de 2017 durante una gira teatral, para lo cual la Fiscalía pidió un año de cárcel.

El intérprete, que ganó el Globo de Oro en 2022 a mejor actor de reparto por su papel de jugador 001 en la famosa serie de Netflix, inició su carrera en la interpretación en los años sesenta, principalmente en el teatro, donde ha trabajado en cientos de obras del teatro clásico coreano y occidental.

Pasó a integrar después la Compañía Nacional de Teatro de Corea antes de tener papeles puntuales en cine o televisión.

O ha negado los cargos desde el principio y ya avisó al ser condenado, a mediados de marzo de 2024, que apelaría el veredicto.

