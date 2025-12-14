"It: Welcome to Derry": ¿De qué tratará el final de la temporada?

La serie original de Max, "It: Welcome to Derry” es la precuela de “It”. La trama habla sobre los orígenes de Pennywise y del horror que acecha al pueblo de Derry, logrando atrapar a la audiencia con una atmósfera oscura y violenta, cargada de misterios que explican el nacimiento del mal.

¿Cuándo se estrena el episodio final de “It: Welcome to Derry”?

El final de temporada se estrenará este domingo 14 de diciembre a las 8:00 de la noche, tanto en la señal de HBO como en la plataforma HBO Max, de manera simultánea.

El episodio final de It: Welcome to Derry, titulado "Winter Fire", tendrá una duración aproximada de 1 hora con 10 minutos, superando la extensión habitual de los capítulos anteriores.

¿De qué trata el capítulo 8 de “It: Welcome to Derry”?

La historia retoma las consecuencias del incendio de The Black Spot, uno de los momentos más impactantes de la serie “It: Welcome to Derry”, donde la violencia de It alcanza su punto más cruel.

La muerte de Richie, quien se sacrifica para salvar a Marge, marca un antes y un después en la lucha contra Pennywise, dejando una herida profunda entre los personajes.

Tras alimentarse del caos y el dolor, Pennywise anuncia el inicio de su letargo de 27 años, generando una falsa sensación de calma en Derry. Sin embargo, la tranquilidad se rompe cuando la intervención militar altera el equilibrio que mantenía contenida a la entidad, provocando que el mal despierte antes de tiempo.

El payaso Pennywise regresa para reclamar a Will Hanlon, quien había quedado atrapado bajo la influencia de las Deadlights, confirmando que el horror en Derry está lejos de terminar.

Con la ciudad envuelta en una niebla inquietante, los adultos ya no pueden ignorar la amenaza, mientras los jóvenes protagonistas se preparan para enfrentar una fuerza sobrenatural que parece imposible de destruir. El final de la primera temporada de It: Welcome to Derry promete cerrar con tensión, tragedia y "Eso."

Desde su estreno en HBO Max, la serie de terror se ha posicionado como una de las producciones más comentadas de 2025, al explorar los episodios más perturbadores del pasado de Derry y mostrar cómo el miedo se infiltra lentamente en la vida de sus habitantes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS

