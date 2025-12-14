La gira mundial de Bad Bunny, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour", ha emocionado a la Ciudad de México y a todo el país.

Desde su inicio, el pasado 10 de diciembre, cada noche en la que el conejo malo ha deleitado al público, ha resultado en horas de diversión y espectáculo hipnótico del artista más escuchado en Spotify a nivel mundial este 2025.

Con una demanda muy alta, el puertorriqueño ofrecerá un total de 8 conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, de los cuáles, el corazón de la República ya ha presenciado las primeras 3 fechas -10, 11 y 12 de diciembre- y con un calendario programado para los próximos:

Lunes 15 de diciembre

Martes 16 de diciembre

Viernes 19 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

Domingo 21 de diciembre

Entre la esperada "canción sorpresa" y al ritmo de hits legendarios como "Callaita" o "Safaera", y nuevos, como "Debí tirar más fotos" o "Baile inolvidable", el cantante ha llenado de emoción, euforia y sentimiento cada instante en sus conciertos.

Entre los elementos más destacados del espectáculo se encuentra la famosa "casita". Una instalación que funciona como escenario secundario para el cantante y que, a pesar de generar polémica en el país tras revelarse que se encontraría en el área de General B del recinto, se ha convertido en uno de los momentos más icónicos, emblemáticos y personales del show.

Este montaje es conocido también por ser la escenografía a la que Bad Bunny invita a algunos afortunados fanáticos y por ser una zona VIP para que otras celebridades y famosos disfruten del concierto.

¿A qué famosos ha invitado Bad Bunny a la casita en el Estadio GNP?

A lo largo de los 3 conciertos que ha ofrecido el cantante puertorriqueño en la CDMX, hemos visto a una variedad de influencers, artistas y celebridades subir a la famosa casita , teniendo la oportunidad de convivir con el reggaetonero y disfrutar del show en primera fila.

Te puede interesar: Miss Universo cambia su sede de México a EU en medio de la polémica

La noche del 11 de diciembre se vio a la actriz mexicana, Bárbara de Regil, bailar y cantar desde el escenario, donde también mandó saludos a todos los fans que la reconocieron.

Asimismo, otros clips difundidos en redes sociales mostraron a Diego Boneta, conocido por "Luis Miguel: la serie" ; y a la actriz Ana de la Reguera, a quien se le vio saludando de beso al cantante.

Por su parte, la noche del 12 de diciembre la actriz y cantante, Karol Sevilla, fue señalada por parecer estar disfrutando al máximo el concierto del puertorriqueño.

Esa misma noche también se pudo ver a la conductora de televisión, Galilea Montijo; a la influencer, Manelyk; y al creador de contenido mexicano, Luisito Comunica, junto con su novia, Ary Tenorio.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV