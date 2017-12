Zoé desnuda su Panorama

No. Zoé no es una banda normal. No sigue los caminos de lo simple ni le apuesta al cambio superficial. No van por el relumbrón mediático, premios para adornar repisas o encabezar las listas de popularidad. A ellos los mueve la obsesión constante de crear. Cuando emprenden un proyecto, también arrancan con una revolución creativa. Cuando hablan de ir más lejos, no se refieren a dar unos pasos, sino a romper con el molde, a pegar una carrera al horizonte...y abrirse a nuevos “Panoramas”.

Lo normal hubiera sido que Zoé fuera noticia por un nuevo disco, pero en lugar de eso presentan el fruto de un proyecto más ambicioso: “Panoramas”, documental donde plasman el proceso creativo, la intimidad de sus integrantes y la montaña rusa que viven todos los días, gira a gira, concierto a concierto. Por lo pronto, la cinta sólo tendrá dos funciones en diversas salas de Cinemex; hoy a las 20:00 horas y mañana viernes a las 19:00 horas, y dependiendo de la asistencia, verán si amplían los días de proyección.

Eso sí, “no es un documental para fans”, afirma Gabriel Cruz, codirector del documental, al lado de Rodrigo Guardiola, integrante de la banda, que es completada Sergio Acosta, Ángel Mosqueda, Jesús Báez y León Larregui en las voces.

Gabriel es claro al asegurar que “Panoramas” no se creó pensando en que únicamente los fieles al quinteto lo iban a disfrutar. “Es un proyecto que se sostiene por sí mismo, porque muestra la intimidad de una banda en su máxima crudeza. Vemos a un grupo de individuos metidos en un proceso musical y artístico que es tan atractivo como intrigante y desgastante, que va más allá de la fama del conjunto”.

El documental se centra en la gira que el ensamble emprendió en 2012 por varias ciudades de la Unión Americana, Europa y México. “Y no fue fácil al principio”, agrega el realizador, quien ya en el pasado había trabajado en proyectos con Zoé, aunque nada de esta dimensión. “Para los integrantes, de arranque, era extraño tener cámaras todo el tiempo detrás de ellos. Creo que todo mundo se sentiría cohibido si alguien te estuviera grabando a cada paso (risas)”.

Con el tiempo, sin embargo, “la banda comenzó a habituarse, y luego simplemente desaparecimos a sus ojos. Allí comienza lo valioso, pues al pasar desapercibidos, ellos se abrían, eran naturales, más humanos y mostrando ese lado que muchas veces no vemos en el músico”.

Desde los momentos de gloria hasta la soledad más abrumadora, pasando por escenarios monumentales hasta peñas bohemias, de las sonrisas a los gritos de hartazgo. El documental es una radiografía exquisita del momento que el quinteto ha vivido en los últimos años, convertidos ya en un grupo referente en el ecosistema sonoro nacional. “No es común que en México hagamos este tipo de exploraciones de bandas de rock —agrega el cineasta—, y menos hacerlo con aquellas que siguen en activo, evolucionando. No fue sencillo decir ‘corte’, porque este producto pudo haberse seguido grabado de forma indefinida”.

Mañana podrán disfrutar de #ZoéPanoramas en salas. Aprovechen las proyecciones únicas este jueves, viernes y sábado para vivir la experiencia en pantalla grande.



Agradecemos todo su apoyo y les recordamos que pueden conseguir boletos aquí #ZoéEnCinemex https://t.co/koxBpdtj2u pic.twitter.com/4qWSG7IjF2 — ZOÉ (@zoetheband) 7 de diciembre de 2017

Tanto se sale del margen de lo común, que la película no se apoya en alguna canción en particular de Zoé para funcionar. En lugar de eso, la banda creó una pista sonora (score) instrumental que acompañará el material. “Eso le da un enorme valor a la película. Música e imágenes van de la mano, y el grupo se salió de los terrenos que conocían para jugar con otros sonidos”.

La intención de la banda es reunir los 10 temas instrumentales (que en su conjunto superan la hora de duración) y lanzarlo en DVD y CD, al lado de “Panoramas”. ¿Suena a una locura que una banda de rock, conocida por letras que tantean lo onírico, presente un disco sin voz alguna? Un poco, pero al final son fieles a lo que supimos desde un principio. Zoé no es una banda normal.

CUATRO MOMENTOS POP DE ZOÉ (QUE NO VERÁS EN EL DOCUMENTAL)

El Circo

En 2006, Zoé se presentó en el programa “Hoy” de Televisa y tocaron “Love”, aunque por cuestiones de producción, tuvieron qué hacer playback. El grupo se lo tomó con humor y sus integrantes se pusieron a “tocar”, pero intercambiando instrumentos, e incluso hay momentos donde León Larregui no canta, ¡pero se escucha! A la televisora no le hizo gracia la puntada y desde entonces son contadas las veces en sus pantallas.

Avalancha de éxitos

El 28 de noviembre de 2007, la banda celebró su décimo aniversario con un apoteósico concierto en el Palacio de los Deportes. El show fue uno de los más espectaculares vistos en ese recinto capitalino, y para que a nadie le quedara duda, el grupo lo editó en un DVD: “281107”.

Entre dos Tierras

Con el disco “Reptileptric”, el conjunto logró un hito, al comenzar una gira por España, donde cosecharon buenos resultados y sembraron una base de fanáticos que siguen fieles a su sonido. Además, en tierras ibéricas han cosechado amistad con bandas como Vetusta Morla y el legendario Enrique Bunbury.

Quisiera ser alcohol

León Larregui fue detenido tras dar positivo en la prueba de alcoholemia en la Colonia Condesa en junio de 2010. Se puso violento tras ser retenido e incluso le dio una patada a la cámara de un reportero (dijo que era “porque lo odiaba”). En aquel momento le preguntaron si escribiría una canción sobre esta vivencia y dijo que no, “ni que fuera Alex Lora”. Genio y figura.