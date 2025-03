Zayn Malik: Después de 10 años de su salida de One Direction

La banda One Direction se creó en el año 2010, y se integraba por cinco cantantes, que fueron: Liam Payne, Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Louis Tomlinson . A lo largo de su carrera musical lanzaron varios sencillos que cautivaron a personas de todas las edades, pero el 25 de marzo del 20215, Zayn Malik anunció su salida, una noticia que entristeció a muchos seguidores.

Zayn Malik cumplió 10 años de haber dejado One Direction

El día 25 de marzo de 2025 se cumplieron 10 años de que el cantante Zayn Malik dejará la banda que lo acompañó durante cinco años , ya que quiso empezar una carrera en solitario.

Después de su salida, Zayn lanzó su primer álbum como solista, pero no anunció ni realizó alguna gira para promocionarlo, y este no llegó a tener tanta fama como los álbumes de One Direction. Actualmente anunció la gira "Stairway to the Sky" y tendrá tres presentaciones en la Ciudad de México.

En la primera fecha de sus concierto en la Ciudad de México, el ex integrante de One Direction empezó su espectáculo cantando la canción Night Changes, que fue un momento especial para todos los asistentes.

Posible Setlist de Zayn Malik en México

Si asistirás al concierto de hoy o mañana, aquí te dejamos el posible Setlist:

Night Changes (One Direction song)

My Woman

Birds on a Cloud

Dreamin

Lied To

In the Bag

Ignorance Ain't Bliss

Scripted

Sweat

BoRdErZ

iT's YoU

Shoot at Will

Last Request (Paolo Nutini cover)

PILLOWTALK

Concrete Kisses

What I Am

Alienated

Gates of Hell

